Parquear moto y carro en un mismo parqueadero ¿Qué dice Ley de Propiedad Horizontal Ley 675 de 2001. Getty Images

Los propietarios y residentes se enfrentan en ocasiones a limitaciones de espacio en los parqueaderos de conjuntos residenciales; esto lleva a prácticas como utilizar la misma zona asignada para aparcar tanto el carro como la moto, en caso de poseer más de un tipo de vehículo.

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Aunque esta es una situación que resulta común en el día a día para muchas personas en este tipo de vivienda, existen casos en los que se puede convertir en un inconveniente si se incumplen las normas establecidas. Conozca a continuación qué dice al respecto la ley.

¿Se puede dejar la moto y el carro en un mismo parqueadero en conjuntos residenciales?

Aunque la Ley 675 de 2001 no señala una prohibición específica en cuanto a estacionar el carro y la moto en un mismo espacio, este tipo de uso puede estar limitado por el reglamento interno de la copropiedad.

En ese sentido, el reglamento interno puede prohibir expresamente el uso por más de un vehículo en casos en los que las escrituras o la infraestructura así lo requieran.

Sin embargo, en casos en los que sí esté permitido y no se mencione ninguna objeción al respecto, los residentes podrán disponer de su zona de parqueo para ambos vehículos siempre y cuando ambos quepan en la delimitación y se cumplan otras condiciones básicas de convivencia.

¿Qué tipos de parqueaderos existen en la propiedad horizontal?

La Ley de Propiedad Horizontal establece diferencias claras en cuanto al tipo de parqueadero y a quién corresponde la administración y el disfrute en cada caso.

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En ese orden de ideas, la ley diferencia entre:

Parqueaderos privados.

Parqueaderos comunes de uso exclusivo.

Parqueaderos comunes de uso general, como los de visitantes.

Según la denominación del parqueadero, cambia el nivel de libertad que tiene el usuario para disponer del mismo, eso sí, bajo la reglamentación definida o lo establecido en las escrituras; en el caso de los comunales, la administración corre por cuenta de la copropiedad, lo que implica normas más estrictas de uso y asignación.

Adicionalmente, la ley señala que los parqueaderos de visitantes no pueden ser utilizados de forma exclusiva o permanente por los residentes.

¿Qué condiciones se deben cumplir para parquear el carro y la moto en un mismo lugar?

Entre las condiciones básicas que debe cumplir un usuario de parqueadero en propiedad horizontal se encuentran:

Utilizar únicamente el espacio delimitado para parqueadero.

No invadir áreas comunes.

No obstaculizar el paso de otros residentes.

No producir riesgos para la seguridad.

No incumplir otras normas de la propiedad horizontal.

¿Qué pasa si se incumplen las normas del parqueadero en propiedad horizontal?

La Ley de Propiedad Horizontal establece multas y sanciones para el incumplimiento de obligaciones no pecuniarias establecidas en la misma ley o en el reglamento del conjunto.

Aunque siempre se privilegia el debido proceso, en caso de comprobarse una infracción, el propietario puede hacerse acreedor de multas o ver restringido su acceso a bienes comunes no esenciales en la copropiedad, como zonas comunes o de recreación.

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