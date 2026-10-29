“La militarización es una medida legal, el hampón se va a disuadir”: Julián Uscátegui, concejal

El presidente Abelardo De La Espriella lideró un consejo de seguridad en Bogotá, tras el operativo que dejó 147 capturados y al jefe de los sicarios de la banda ‘Los Ingenieros’, conocido como Alias ‘Andresito’, abatido. En medio de este consejo de seguridad, anunció la necesidad de aplicar un control militar en zonas específicas de Bogotá, para evitar la expansión de organizaciones criminales.

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Frente a este tema en 6AM W de Caracol Radio, Julio Sánchez Cristo habló con el concejal, Julián Uscátegui de la propuesta de militarización de algunas zonas rurales cercanas a Bogotá.

Militarización en zonas cercanas a Bogotá:

El concejal comentó que es una propuesta que se ha hecho desde varios años, “me alegra que sea inicialmente en estas zonas del sur para evitar el ingreso de los grupos armados que llegan desde el Huila, desde el Caquetá, desde el Meta, esperamos que sea en toda la ciudad de Bogotá”.

Agregó que la situación de seguridad en Bogotá es muy grave y además la Policía no tiene las herramientas para actuar porque el pie de fuerza no alcanza para cumplir con los estándares internacionales.

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¿Qué zonas se vigilarían?

La militarización se puede dar de varias formas, una de ellas es que haya presencia de los batallones de policía militar en las localidades con mayor homicidio, con mayor hurto, puede ser Bosa, Ciudad Bolívar, Kennedy, Usme, Sumapaz, pero se puede extender también a algunas localidades del norte donde hay presencia confirmada de las estructuras criminales.

Agregó que en la actualidad tenemos muchos policías que están custodiando embajadas o bancos y si es por eso, los militares lo pueden hacer y la policía puede estar en las calles.

“La única forma de recuperar la seguridad de Bogotá es enfrentar con contundencia a los bandidos y que sean capturados para su judicialización”, puntualizó el concejal.

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