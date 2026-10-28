Horóscopo del profesor Salomón HOY 28 de octubre 2026: Piscis puede tener suerte con el azar

Él es el profesor Salomón, experto en la lectura del Horóscopo y el Tarot (Crédito: Profesor Salomón - Youtube) // De fondo: Imagen ilustrativa del tarot (Crédito: Thanumporn Thongkongkaew)

El profesor Salomón, reconocido por sus lecturas de tarot y el horóscopo, compartió sus predicciones para este miércoles 28 de octubre. La lectura inició con un mensaje especial para las personas nacidas en esta fecha, recordándoles que se caracterizan por su fuerza, poder y perfeccionismo; tienden a ser trabajadores y con la vocación de ayudar a los que están a su alrededor de manera desinteresada, con conciencia, perfección y amor.

El número de la suerte para los festejados será el 7823 y, como recomendación para que inicien este nuevo año de vida, les sugirió hacer una petición a san Judas Tadeo, encender una vela blanca y pedirle por aquello que se quiere, en especial por la prosperidad y riqueza.

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Recomendaciones del día según el profesor Salomón

Color del día: Negro.

Negro. Número del día: 1328.

1328. Recomendación: Hacer un sahumerio con cualquier planta en el hogar o el negocio.

Hacer un sahumerio con cualquier planta en el hogar o el negocio. Código sagrado para la protección: Repetir 45 veces, 1118, para la limpieza energética de los espacios.

Repetir 45 veces, 1118, para la limpieza energética de los espacios. Fruta: Limón.

Limón. Decreto del día: “Señor, ten piedad de mí”.

“Señor, ten piedad de mí”. Lectura recomendada: Salmo 17.

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Horóscopo y tarot del día de HOY 28 de octubre:

Aries

Hay que tener cuidado con las personas y evitar confiar demasiado. Es mejor mantener los proyectos en reserva para prevenir posibles traiciones. Quienes estén pensando en viajar deberían hacerlo, pues esto puede traer nuevas conexiones y esperanzas. Además, podría llegar un dinero que estaban esperando, con buenas perspectivas para la economía.

Número de la suerte: 5038

Leo

Hay que tener cuidado con el estrés y tomar las cosas con calma para poder tomar las mejores decisiones. Para quienes están buscando trabajo, podría llegar una oportunidad con buenas perspectivas. Se anuncian cambios, por lo que será importante adaptarse y seguir adelante.

Número de la suerte: 0579

Sagitario

Es importante revisar qué aspectos no están claros en el ámbito laboral para evitar inconvenientes y lograr mejores resultados. Hay que fortalecer este campo y trabajar en aquello que necesita mejorar. También es fundamental cuidar la salud, especialmente los pies y las rodillas.

Número de la suerte: 0319

Géminis

Pueden alcanzar logros importantes en el ámbito comercial y desarrollar ideas con gran potencial. La seguridad, la firmeza y la experiencia serán fundamentales para avanzar en sus proyectos. La escalera del éxito anuncia posibilidades de crecimiento y buenos resultados en los negocios.

Número de la suerte: 7474

Libra

Hay que tener cuidado con los disgustos y las contrariedades. Es mejor evitar las discusiones, buscar soluciones de la mejor manera posible y aprender a escuchar para no dejar pasar oportunidades. Podría aparecer un proyecto de inversión, por lo que será importante mantener la confianza y analizar las posibilidades antes de tomar decisiones.

Número de la suerte: 9206

Acuario

Es importante mantener el equilibrio emocional, pues las tensiones pueden dificultar el avance de los proyectos. Hay que evitar asumir una actitud defensiva y procurar manejar las situaciones con tranquilidad. Quienes tienen empleo podrían disfrutar de una buena actividad laboral, mientras que quienes tienen negocios deben confiar en sus capacidades y seguir adelante.

Número de la suerte: 5129

Tauro

Pueden llegar situaciones interesantes y movimientos favorables que faciliten el desarrollo de nuevos planes. Algunos podrían viajar y experimentar la satisfacción de ver cómo las cosas salen bien. La calma y la confianza serán claves para que todo avance de la mejor manera.

Número de la suerte: 6811

Virgo

Hay que mantener la fuerza de voluntad para que las situaciones comiencen a mejorar. No deben desanimarse ante las dificultades; es importante actuar con sabiduría, paciencia y tranquilidad. La invitación es a seguir adelante y buscar el equilibrio en el amor, la salud y la economía.

Número de la suerte: 2177

Capricornio

Hay que revisar cuidadosamente los negocios que están realizando para prevenir inconvenientes y tomar decisiones consientes. Podría llegar un dinero que les ayude a mejorar su situación económica. En el amor, las cosas podrían estabilizarse y fortalecerse. También será importante dejar el orgullo de lado y reconocer los errores cuando sea necesario.

Número de la suerte: 2626

Cáncer

Es importante actuar con seguridad y firmeza frente a las decisiones que están tomando, así como ante los cambios que desean realizar. Podría llegar una nueva propuesta laboral, pero deben analizarla con confianza y tener presente que puede representar una oportunidad para mejorar su situación.

Número de la suerte: 1576

Escorpio

Podría presentarse una situación relacionada con la finca raíz que necesitará atención y que podría resolverse con buenos resultados. En el ámbito laboral también se anuncian posibilidades de mejora, ya sea para conservar el empleo actual o conseguir uno nuevo durante noviembre. Esto les permitiría terminar el año con mayor tranquilidad.

Número de la suerte: 4818

Piscis

Deben seguir adelante con sus proyectos y confiar en sus capacidades, sin dejarse llevar por las dudas. Tienen el potencial para sacar adelante aquello que se propongan. En los juegos de azar podrían presentarse oportunidades favorables, pero es importante mantener el optimismo y actuar con prudencia.

Número de la suerte: 9914

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