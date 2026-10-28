Juanes conquistó el Festival Bamba en Chile con sus grandes éxitos e invitados especiales

Juanes fue uno de los protagonistas de la primera edición del Festival Bamba, celebrado en el Parque O’Higgins de Santiago de Chile. El artista colombiano ofreció un espectáculo de 90 minutos durante la jornada del sábado, en la que miles de asistentes corearon canciones que han marcado su carrera.

El concierto comenzó con “Me enamora” y continuó con temas como “La paga”, “Mala gente” y “Volverte a ver”, en un recorrido por los éxitos que han acompañado al cantante a lo largo de su trayectoria.

La presentación también tuvo invitados especiales. La cantante Gale acompañó a Juanes en “Fotografía”, interpretando la parte que originalmente grabó Nelly Furtado. Más adelante, Mateo Sujatovich, vocalista de la banda argentina Conociendo Rusia, regresó al escenario para cantar junto al colombiano “Es por ti”.

Uno de los momentos más cercanos con el público llegó cuando Juanes bajó a las primeras filas para interpretar “Para tu amor” con guitarra acústica. Además, sorprendió a los asistentes con una versión de “Loca”, de la agrupación chilena Chico Trujillo, como homenaje a la cumbia del país anfitrión.

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Durante el espectáculo, el artista también recordó el origen del festival y las conversaciones que tuvo con la productora Lotus para hacer realidad el proyecto. La idea comenzó a tomar forma en 2019 y buscaba crear un espacio de encuentro para la música y la identidad latinoamericana en Santiago.

“Acá estamos viviendo un sueño”, expresó Juanes ante el público reunido en el Parque O’Higgins.

Según la información entregada por la organización, el Festival Bamba reunió a 60.000 asistentes durante sus dos jornadas. La participación del colombiano fue uno de los momentos destacados del evento, que busca consolidarse como un espacio para celebrar la música latinoamericana.