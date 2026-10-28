Vigilancia de la CPI y afectaciones a víctimas: las críticas de la JEP a proyecto que busca acabarla

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) expresó su preocupación por el proyecto de ley que busca reducir su mandato hasta marzo de 2028. Según advirtió, la iniciativa podría comprometer los derechos de las víctimas del conflicto armado y afectar el desarrollo de los procesos judiciales que aún están pendientes.

Uno de los principales cuestionamientos tiene que ver con la propuesta de reducir a diez años la duración de la jurisdicción, lo que implicaría su cierre definitivo en marzo de 2028, sin posibilidad de prórroga.

La JEP advirtió que establecer un plazo improrrogable podría afectar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, especialmente si para ese momento no han concluido las investigaciones y los procesos judiciales relacionados con los crímenes más graves del conflicto armado.

Otro de los puntos que genera preocupación es la posibilidad de trasladar los procesos pendientes a la justicia ordinaria. De acuerdo con los cuestionamientos planteados, esta medida podría afectar la garantía constitucional del juez natural y desmantelar el modelo de justicia transicional creado para investigar, juzgar y sancionar los delitos más graves cometidos durante el conflicto.

La iniciativa también podría tener consecuencias en el ámbito internacional. La JEP advirtió que anticipar el cierre de esta jurisdicción podría comprometer los compromisos internacionales asumidos por Colombia y reactivar el escrutinio de la Corte Penal Internacional (CPI).

A esto se suma la preocupación por el traslado de procesos de alta complejidad a la justicia ordinaria, que ya enfrenta problemas de congestión judicial y tendría que asumir estos expedientes.