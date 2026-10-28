Neil Young demandó a Trump por 10 millones de dólares por usar una de sus canciones: ¿Cuál es?

El músico canadiense Neil Young presentó una demanda por 10 millones de dólares contra el comité de acción política de Donald J. Trump, Trump 47 Committee Inc., alegando una infracción de derechos de autor por el uso continuado de su canción “Rockin’ in the Free World” como música de entrada del expresidente en mítines durante las elecciones de mitad de mandato.

¿Cuántas veces ha demandado Young a Trump?

Es la segunda vez que Young demanda a Trump por usar “Rockin’ in the Free World” sin autorización.

¿Cuándo fue la primera demanda?

La primera demanda tuvo lugar en 2020 y se resolvió mediante un acuerdo; sin embargo, según la nueva demanda de Young, Trump ha vuelto a utilizar la canción, contraviniendo los términos del acuerdo.

¿Qué dice la demanda?

La demanda sostiene que la canción de 1989 es “un himno contundente que contrapone las promesas vacías de la retórica política estadounidense a las duras realidades que enfrentan los pobres, las personas sin hogar y los olvidados”.

“La letra traza vívidos retratos a pie de calle, una madre que abandona a su bebé, adictos sumidos en la desesperación, basura acumulándose a la sombra de la prosperidad, mientras que el estribillo, al repetirse, encierra una ironía feroz: celebra una libertad que, claramente, no todos comparten. En resumen, la canción es lo opuesto a todo lo que representa Donald J. Trump”.

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En ella se menciona específicamente la reproducción de la canción durante un mitin del presidente en Youngstown, Ohio, el 12 de octubre.

Asimismo, se señala que la grabación ha sido reproducida “en numerosas ocasiones en otros mítines destinados a fomentar el voto republicano en las próximas elecciones de mitad de mandato”.

La demanda solicita una orden judicial que prohíba futuras interpretaciones públicas con multas políticas, además de una indemnización de 10 millones de dólares por el uso de la obra.

Se señala que Trump “es consciente, y lo era también en el momento de todos los mítines celebrados este año, de que se requiere una licencia para reproducir la canción en dichos actos y de que Young no ha concedido ni concederá la licencia necesaria”.

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La demanda añade que, en 2020, Young emprendió acciones legales contra otra sociedad constituida por el presidente, “Donald J. Trump for President Inc.”, por la infracción de los derechos de autor de “Rockin’ in the Free World” y de otra canción de Young.

“Donald J. Trump for President Inc. no presentó defensa alguna y llegó a un acuerdo de inmediato, poco después de ser notificada de la demanda; prometió que nunca volvería a utilizar “Rockin’ in the Free World” sin licencia ni permiso de Young".

Esta nueva demanda no especifica los términos económicos y de otro tipo del acuerdo alcanzado en 2020.

“Entre otras cosas, Young ha visto dañada su reputación y su marca a raíz de la insinuación de que, de algún modo, apoya a Donald J. Trump”, sostiene la demanda.

Young ha sido uno de los músicos que más abiertamente han expresado su rotunda oposición a Trump.