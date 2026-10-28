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28 oct 2026 Actualizado 06:12

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Ciudadano estonio requerido por Colombia, detenido en Ecuador

El ciudadano de Estonia, requerido por Colombia por delitos relacionados con tráfico de drogas, será extradito por las autoridades ecuatorianas.

Imagen de referencia de captura. Foto: Getty Images.

Imagen de referencia de captura. Foto: Getty Images. / FOTOKITA

Imagen de referencia de captura. Foto: Getty Images.
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Guayaquil (Ecuador), 27 oct (EFE).- La Policía ecuatoriana detuvo en Quito a un ciudadano de Estonia con dos alertas rojas de Interpol emitidas por solicitud de Colombia -acusado de tráfico, fabricación y porte de drogas- y será extraditado al vecino país, informó este martes la institución.

De acuerdo con la información policial, el hombre fue requerido en 2015 y 2016 por autoridades colombianas por la tenencia y participación en actividades ilícitas relacionadas con la importación, posesión, transporte y distribución de drogas, o el intento de realizar dichas conductas.

Además, el detenido registra una solicitud por parte de Finlandia por el supuesto delito de tráfico de estupefacientes con agravantes, añadió la Policía.

Tras la detención, se iniciaron las coordinaciones respectivas para “continuar con el procedimiento de extradición pasiva” solicitado por Colombia.

Ecuador vive desde 2024 bajo la declaratoria de un estado de “conflicto armado interno”, decretado por el presidente, Daniel Noboa, para intensificar la lucha contra las organizaciones criminales, principalmente dedicadas al narcotráfico y a la minería ilegal.

En el marco de esa “guerra” contra el crimen, Ecuador ha deportado y extraditado a varios extranjeros y ecuatorianos requeridos en otros países por delitos como el tráfico de narcóticos. EFE

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