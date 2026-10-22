Ejército capturó a siete personas que hacían parte de red internacional que enviaba cocaína a EEUU

La Fiscalía General de la Nación, en coordinación con la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), desarticuló una organización criminal transnacional señalada de traficar estupefacientes y lavar activos con destino a Estados Unidos, en el marco de la denominada Operación Castillo.

De acuerdo con el informe de resultados de la Unidad de Investigaciones Sensitivas (SIU) del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), la estructura criminal operaba desde Barranquilla, Bogotá, La Guajira y Yopal, y presuntamente enviaba estupefacientes y movía recursos ilícitos hacia Nueva York, Miami y Puerto Rico.

Como resultado del operativo, las autoridades reportaron siete capturas con fines de extradición en Colombia, 17 en Puerto Rico, una en Nueva York y otra en Miami, para un total de 26 personas capturadas en territorio estadounidense y puertorriqueño, además de las siete en Colombia.

La investigación contó con la participación de la Armada Nacional, el Gaula Militar, la DEA, a través de su Grupo 5 de la Oficina de Bogotá, y el grupo transnacional SIU de la Fiscalía, con sede en Cali.

Durante las actividades investigativas se realizaron entregas controladas de dinero y sustancias estupefacientes por un valor aproximado de 676.838 dólares. Además, se documentó la recepción de 87 paquetes de clorhidrato de cocaína suministrados por integrantes de la organización.

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