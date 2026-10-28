Comisiones Económicas del Congreso citan a debate de control político al presidente de Ecopetrol

Las Comisiones Quintas de Senado y Cámara de Representantes citaron a debate de control político al nuevo presidente de Ecopetrol, Joaquín Gutiérrez.

La citación la adelantaron el senador del Centro Democrático, Juan Espinal, presidente de la Comisión Quinta del Senado, y el representante del Partido Conservador, Julio Roberto Salazar, quien preside el mismo escenario legislativo en la Cámara.

Espinal confirmó, que se espera la presencia de organismos de control como la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría.

“La Empresa más importante del país fue desfalcada, liderada por la politiquería y por el señor Roa doblemente imputado. El Congreso y los colombianos necesitamos conocer cómo están las finanzas de la empresa, cómo se recibió, cuál es la estrategia para recuperar la credibilidad y el gobierno corporativo”, aseguró el congresista del Centro Democrático en su cuenta de X.

El presidente de la estatal petrolera deberá responder un pliego con más de 40 preguntas orientadas a revisar el estado real de la empresa y su flujo de caja, la deuda bruta y neta a septiembre de 2026, además del costo financiero que ha tenido para Ecopetrol la rebaja en su calificación de riesgo por parte de S&P y Moody’s

Durante el debate, los congresistas esperan conocer las variaciones en la utilidad neta entre 2022 y 2026, detallando los impactos de factores externos como la tasa de cambio y precios del crudo.

El debate está programado para el próximo 4 de noviembre.