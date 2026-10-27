Dirigentes noruego y finlandés hablan por separado con Putin y Zelenski. Getty Images / Global Images Ukraine

Los dirigentes de Finlandia y Noruega mantuvieron este martes conversaciones telefónicas separadas con el presidente ruso, Vladimir Putin, y su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, sobre los esfuerzos para poner fin a la guerra en Ucrania.

El presidente finlandés Alexander Stubb y el primer ministro noruego Jonas Gahr Støre abordaron con Putin el encuentro celebrado la semana pasada en Oslo entre Zelenski y los enviados estadounidenses, impulsado bajo su iniciativa para avanzar en las discusiones de paz entre ambos países.

“La conversación fue franca y sustancial”, afirmó Stubb en una declaración conjunta, que precisa que la llamada se efectuó “en consulta con Ucrania”.

“El resultado de esta guerra tendrá un impacto directo en nuestra seguridad y, en un sentido más amplio, en la de toda Europa. Para poner fin a la guerra se requieren conversaciones directas”, añadió.

Posteriormente, ambos líderes mantuvieron una llamada telefónica con Zelenski, indicó el martes la Presidencia de Ucrania.

“Están hablando”, dijo a los periodistas un asesor del presidente ucraniano, Dmitro Litvin.

Finlandia y Noruega se encuentran entre los más firmes aliados de Kiev frente a la invasión rusa, iniciada en febrero de 2022.

Støre y Stubb recibieron al líder ucraniano el martes pasado en la capital noruega, donde Zelenski se reunió con los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner, con este último por videoconferencia, para discutir una salida al conflicto en Ucrania.

Tras estas conversaciones, Witkoff viajó al día siguiente a San Petersburgo para reunirse con Vladimir Putin.

Según la nota conjunta, los dirigentes nórdicos afirmaron durante su llamada con el mandatario ruso que continuarían apoyando a Kiev, a la vez que instaron a la reanudación de las negociaciones y el fin de la guerra.

“La guerra provoca enormes pérdidas humanas y materiales. El sufrimiento y la destrucción tendrán consecuencias para varias generaciones”, sostuvo Støre, y explicó que también destacaron “la importancia de una desescalada”.

Los mandatarios del norte de Europa se encuentran reunidos actualmente en Helsinki, en el marco de un encuentro de primeros ministros nórdicos.