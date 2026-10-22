Daniel Noboa vinculó a Petro con Luisa González y lo acusa de dar pasaportes a criminales correístas
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, aseguró a Caracol Radio que Gustavo Petro y Luisa González “han trabajado juntos por años” y afirmó que, durante el gobierno del exmandatario colombiano, se habrían entregado pasaportes originales a criminales vinculados con el correísmo
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, acaba de confirmar con Caracol Radio que el expresidente colombiano Gustavo Petro y la excandidata presidencial ecuatoriana Luisa González han trabajado juntos durante años.
El mandatario fue más allá y afirmó que, durante el Gobierno del expresidente Petro, se entregaron pasaportes colombianos originales a delincuentes vinculados con el correísmo, el movimiento político del expresidente Rafael Correa.
Noboa aseguró que estas revelaciones serían apenas la punta del iceberg y que, según él, más información saldrá a la luz durante el proceso judicial.
Pero hay otro señalamiento particularmente delicado. El presidente ecuatoriano aseguró a Caracol Radio que se presume que alias El Loco Ovidio, a quien describió como uno de los tres narcotraficantes más importantes de Ecuador, estaría refugiado en Colombia.
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