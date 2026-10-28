Alcaldía de Bogotá responde a polémica por recursos para el Metro y la Calle 13: ¿qué pasará con las

Impuesto vehicular y predial 2026 en Bogotá, Foto getty images y logo de la Secretaria Distrital de Hacienda de Bogotá.

Colombia

La Alcaldía de Bogotá se pronunció frente a la discusión sobre los recursos destinados a la construcción de la Línea 1 del Metro y la troncal de la Calle 13, luego de que surgieran cuestionamientos por los ajustes presupuestales relacionados con estos proyectos.

A través de la secretaria distrital de Hacienda, Ana María Cadena, la administración explicó que los movimientos corresponden a una reprogramación de las vigencias futuras, acordada el año pasado entre la Nación y el Distrito.

Según Cadena, esta modificación no implica una reducción de los aportes totales comprometidos por ambas partes ni afecta el ritmo de ejecución de las obras.

¿Qué explicó la Secretaría de Hacienda?

La funcionaria señaló que el acuerdo permitió reorganizar los recursos previstos para los proyectos de infraestructura y destinarlos también a la cofinanciación de nuevos vehículos para el transporte público de la ciudad.

“Esto nos permitió cofinanciar 269 buses eléctricos nuevos para la ciudad”, explicó Cadena.

La secretaria agregó que este tipo de ajustes busca optimizar el uso de los recursos públicos y abrir espacio para nuevas inversiones. También manifestó que esperan avanzar en revisiones presupuestales similares en el futuro.

¿Qué está en discusión?

El debate se centra en los ajustes de recursos previstos para estos proyectos y en sus implicaciones presupuestales. Mientras el Gobierno Nacional plantea modificaciones relacionadas con la disponibilidad de recursos para 2026, la administración distrital sostiene que la reprogramación acordada no altera los compromisos totales de financiación.

Por ahora, la explicación de la Alcaldía se enfoca en diferenciar una reprogramación de los desembolsos de una reducción de los aportes comprometidos. La discusión mantiene sobre la mesa la disponibilidad de los recursos y las condiciones para garantizar la financiación de las obras.