Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

26 oct 2026 Actualizado 23:51

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Actualidad

Marchas en Bogotá entre 27 y 31 de octubre: recomendaciones en movilidad y puntos de concentración

Tome nota de las marchas que habrá en Bogotá hacia el cierre de octubre y téngalas en cuenta a la hora de planear sus rutas para transportarse.

Marchas del 21 de abril en Bogotá, Medellín y Cali | Foto: Gettyimages

Marchas del 21 de abril en Bogotá, Medellín y Cali | Foto: Gettyimages / Anadolu

Marchas del 21 de abril en Bogotá, Medellín y Cali | Foto: Gettyimages
Bogotá
Añadir Caracol Radio en Google

La Alcaldía de Bogotá publicó en su página web una serie de marchas y movilizaciones que se realizarán entre el 27 y 31 de octubre en la capital del país, es decir, al cierre del mes.

Esto con el fin de que las personas puedan planear sus rutas para movilizarse dentro de la ciudad a sus respectivos destinos.

Lea más: Así opera el pico y placa en Bogotá para la semana del 26 al 31 de octubre de 2026 ¡Evite sanciones!

En Caracol Radio le contamos todos los detalles.

Estas son las marchas y movilizaciones que habrá en Bogotá entre el 27 y 31 de octubre

La Alcaldía de Bogotá publicó varias movilizaciones, especificando los puntos de concentración y las fechas de cada una de estas.

Miércoles 28 de octubre

‘Marcha pacífica por las personas desaparecidas’

  • Hora: 10:00 a. m.  
  • Lugar: Monumento a Jaime Garzón, avenida La Esperanza con carrera 40. Localidad de Teusaquillo. 

Sábado 31 de octubre

Evento cultural con reivindicaciones: ‘Jolgorio Popular, versión 21’

  • Hora: 4:30 p. m.
  • Lugar: Carrera 4 Este con calle 37B Sur. Localidad de San Cristóbal.   

Lea también: Cortes de agua en Bogotá y 5 municipios del 26 al 30 de octubre de 2026: consulte si está su zona

Recomendaciones de movilidad

Así mismo, la administración distrital dio una serie de recomendaciones para estos días para que se puedan tomar en cuenta a la hora de transportarse por Bogotá.

  • Planear los recorridos con anticipación y consultar los canales oficiales de movilidad para conocer posibles cierres o desvíos. 
  • Atender las indicaciones de las autoridades y del personal encargado del acompañamiento a las movilizaciones. 
  • Ejercer el derecho a la protesta de manera pacífica, respetando los derechos de las demás personas. 
  • Mantener una actitud de diálogo y respeto durante las concentraciones y recorridos. 

Le puede interesar: Mujer se molestó con guardas de seguridad que no le dejaron ingresar una lavadora a TransMilenio

Escuchar Caracol Radio EN VIVO:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Directo

Escucha el audio

00:00:00
Omar Pérez

Omar Pérez

Comunicador social y periodista egresado de la Universidad Sergio Arboleda. Vinculado a W Radio en 2022...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado