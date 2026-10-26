Marchas en Bogotá entre 27 y 31 de octubre: recomendaciones en movilidad y puntos de concentración

Marchas del 21 de abril en Bogotá, Medellín y Cali | Foto: Gettyimages / Anadolu

La Alcaldía de Bogotá publicó en su página web una serie de marchas y movilizaciones que se realizarán entre el 27 y 31 de octubre en la capital del país, es decir, al cierre del mes.

Esto con el fin de que las personas puedan planear sus rutas para movilizarse dentro de la ciudad a sus respectivos destinos.

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En Caracol Radio le contamos todos los detalles.

Estas son las marchas y movilizaciones que habrá en Bogotá entre el 27 y 31 de octubre

La Alcaldía de Bogotá publicó varias movilizaciones, especificando los puntos de concentración y las fechas de cada una de estas.

Miércoles 28 de octubre

‘Marcha pacífica por las personas desaparecidas’

Hora: 10:00 a. m.

Lugar: Monumento a Jaime Garzón, avenida La Esperanza con carrera 40. Localidad de Teusaquillo.

Sábado 31 de octubre

Evento cultural con reivindicaciones: ‘Jolgorio Popular, versión 21’

Hora: 4:30 p. m.

Lugar: Carrera 4 Este con calle 37B Sur. Localidad de San Cristóbal.

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Recomendaciones de movilidad

Así mismo, la administración distrital dio una serie de recomendaciones para estos días para que se puedan tomar en cuenta a la hora de transportarse por Bogotá.

Planear los recorridos con anticipación y consultar los canales oficiales de movilidad para conocer posibles cierres o desvíos.

y consultar los canales oficiales de movilidad para conocer posibles cierres o desvíos. Atender las indicaciones de las autoridades y del personal encargado del acompañamiento a las movilizaciones.

y del personal encargado del acompañamiento a las movilizaciones. Ejercer el derecho a la protesta de manera pacífica , respetando los derechos de las demás personas.

, respetando los derechos de las demás personas. Mantener una actitud de diálogo y respeto durante las concentraciones y recorridos.

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