Marchas en Bogotá entre 27 y 31 de octubre: recomendaciones en movilidad y puntos de concentración
Tome nota de las marchas que habrá en Bogotá hacia el cierre de octubre y téngalas en cuenta a la hora de planear sus rutas para transportarse.
La Alcaldía de Bogotá publicó en su página web una serie de marchas y movilizaciones que se realizarán entre el 27 y 31 de octubre en la capital del país, es decir, al cierre del mes.
Esto con el fin de que las personas puedan planear sus rutas para movilizarse dentro de la ciudad a sus respectivos destinos.
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En Caracol Radio le contamos todos los detalles.
Estas son las marchas y movilizaciones que habrá en Bogotá entre el 27 y 31 de octubre
La Alcaldía de Bogotá publicó varias movilizaciones, especificando los puntos de concentración y las fechas de cada una de estas.
Miércoles 28 de octubre
‘Marcha pacífica por las personas desaparecidas’
- Hora: 10:00 a. m.
- Lugar: Monumento a Jaime Garzón, avenida La Esperanza con carrera 40. Localidad de Teusaquillo.
Sábado 31 de octubre
Evento cultural con reivindicaciones: ‘Jolgorio Popular, versión 21’
- Hora: 4:30 p. m.
- Lugar: Carrera 4 Este con calle 37B Sur. Localidad de San Cristóbal.
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Recomendaciones de movilidad
Así mismo, la administración distrital dio una serie de recomendaciones para estos días para que se puedan tomar en cuenta a la hora de transportarse por Bogotá.
- Planear los recorridos con anticipación y consultar los canales oficiales de movilidad para conocer posibles cierres o desvíos.
- Atender las indicaciones de las autoridades y del personal encargado del acompañamiento a las movilizaciones.
- Ejercer el derecho a la protesta de manera pacífica, respetando los derechos de las demás personas.
- Mantener una actitud de diálogo y respeto durante las concentraciones y recorridos.
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Omar Pérez
Comunicador social y periodista egresado de la Universidad Sergio Arboleda. Vinculado a W Radio en 2022...