“San Bernardo es el nuevo Bronx”: concejal pide al Gobierno intervenir ante la inacción del distrito
Andrés Barrios, concejal de Bogotá, criticó la estrategia de seguridad y denuncia que la línea de atención ‘AIDE’ no funciona las 24 horas
“San Bernardo es el nuevo Bronx”: concejal pide al Gobierno intervenir ante la inacción del distrito
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En entrevista con 6AM W de Caracol Radio, el concejal de Bogotá por el Centro Democrático, Andrés Barrios, alertó sobre el deterioro de la seguridad en la localidad de Santa Fe, específicamente en el sector de San Bernardo.
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Maria José Castro
Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...