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“San Bernardo es el nuevo Bronx”: concejal pide al Gobierno intervenir ante la inacción del distrito

En entrevista con 6AM W de Caracol Radio, el concejal de Bogotá por el Centro Democrático, Andrés Barrios, alertó sobre el deterioro de la seguridad en la localidad de Santa Fe, específicamente en el sector de San Bernardo.

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