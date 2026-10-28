Fiscalía presentará preacuerdos con 10 presuntos integrantes del grupo PPP por violencia en Bogotá

Colombia

La Fiscalía General de la Nación presentará este miércoles 28 de octubre ante un juez los preacuerdos suscritos con diez de los once presuntos integrantes del grupo delincuencial autodenominado PPP, investigados por su presunta participación en hechos violentos y actos de vandalismo registrados en Bogotá durante jornadas de protesta.

Las penas pactadas oscilan entre cuatro años y ocho meses y siete años y diez meses de prisión, según los términos acordados para cada procesado. La investigación incluye ataques contra buses del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), daños a estaciones de TransMilenio, lanzamiento de artefactos explosivos improvisados y agresiones contra integrantes de la Policía y ciudadanos.

Entre los delitos atribuidos a los investigados figuran concierto para delinquir, terrorismo, daño en bien ajeno, perturbación del servicio de transporte público y violencia contra servidor público.

El juez deberá revisar los acuerdos

Entre los procesados se encuentran Sneider Sebastián Cantor Cortés, alias ‘Salvatore’, y Juan Sebastián Manios Lozano, alias ‘Tolima’, para quienes se pactaron penas de siete años y siete meses y siete años y diez meses de prisión, respectivamente.

También figura Silvia María Camargo Pinzón, alias ‘Chimal’, la única mujer de la agrupación investigada, quien tendría una pena acordada de cinco años y cinco meses de prisión.

El caso fue reasignado en junio de 2026 a la Unidad Nacional de Justicia Restaurativa, por decisión de la fiscal general, Luz Adriana Camargo, con el propósito de evaluar las conductas investigadas, las responsabilidades individuales y la viabilidad jurídica de los preacuerdos.

La presentación ante el juez constituye un paso dentro del proceso penal. Las penas corresponden a lo pactado con la Fiscalía y su aplicación dependerá de la revisión y aprobación judicial.