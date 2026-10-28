Certifique sus habilidades laborales con el apoyo del SENA: cómo funciona y qué empleos aplican

La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico en colaboración con el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), busca con la convocatoria EXPERTA reconocer e impulsar el desarrollo laboral de las personas sin formación académica alguna, de manera que el conocimiento adquirido a través de los años de trabajo sea reconocido oficialmente bajo una certificación que acredite el proceso.

Con esto la dinámica se permiten más probabilidades y opciones para encontrar vacantes laborales para así ampliar el rango de búsqueda de trabajo de los ciudadanos según las ocupaciones o espacios que venían desarrollando anteriormente.

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¿Cómo aplicar a la convocatoria?

Las personas interesadas en certificar sus habilidades laborales deben ser mayores de 18 años y residir en la ciudad de Bogotá; para poder inscribirse, posteriormente diligenciar un formulario que se encuentra en la página oficial de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico en la sección convocatorias.

Así mismo, las personas en condición de población refugiada, migrante y víctima de desplazamiento tienen la oportunidad de acceder a este beneficio para formalizar su actividad laboral con base en el conocimiento construido.

Como aspecto importante, la labor que desempeña el aspirante debe estar dentro de los denominados once sectores productivos priorizados en la convocatoria.

Lista de los once sectores productivos priorizados

Según la estrategia EXPERTA estos son los once sectores laborales que se contemplan en la convocatoria:

Servicio y Ventas.

Alimentos y Gastronomía.

Aseo y Servicios Generales.

Cuidado.

Bienestar y Salud.

Residuos y Economía Circular.

Logística y Distribución.

Textil y Confección.

Metalmecánica.

Construcción.

Electricidad y Telecomunicaciones.

Gráfica.

Audiovisual y Cultura.

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¿Cómo funciona el proceso de certificación?

A través de la Evaluación y Certificación de Competencias Laborales (ECCL), un proceso del SENA, las personas pueden avalar sus conocimientos y habilidades orientadas a alguna labor que hayan desempeñado sin tener una formación previa, denominándose esto como un aprendizaje autónomo que permitió abrir campo dentro de las opciones de empleabilidad.

Dentro del proceso se aplicarán tres pruebas, donde cada una evaluará por secciones el conocimiento, desempeño y el producto o entregable; para de esta manera, dependiendo de los resultados obtenidos, conseguir la certificación que oficialice la competencia laboral correspondiente.

Beneficios de certificarse dentro del mercado laboral

Mejorar e impulsar el perfil ocupacional.

Facilitar y ampliar el margen de búsqueda en oportunidades laborales.

Promover la educación formativa laboral.

Obtener un reconocimiento a partir de aprendizajes previos.

Igualmente para las empresas esto generará mejoras significativas entorno a:

Identificar, disminuir y hacer seguimientos al cierre de brechas o limitaciones dentro del personal en aspectos como conocimiento, desempeño y productos.

Mejorar en los procesos de selección de talento humano y reducir sus costos.

Incrementar la productividad en las áreas laborales.

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