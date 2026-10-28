Vías en Bogotá en las que motos no podrán circular durante puente de Halloween: cuáles, horas y más

Desde este viernes, 30 de octubre, se palpita una de las celebraciones más esperada por las personas, desde niños, hasta adultos: Halloween.

Por este motivo, desde la Alcaldía de Bogotá se anunciaron una serie de medidas, en este caso de movilidad, para que el puente festivo de esta celebración transcurra con normalidad.

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¿Cuándo es Halloween en 2026?

La celebración de Halloween 2026 se celebra este sábado, 31 de octubre. Sin embargo, las autoridades bogotanas han puesto la lupa porque este mismo fin de semana es puente festivo, que conecta con el 1 y 2 de noviembre.

En esa línea, la Alcaldía de Bogotá comunicó que, en materia de movilidad, habrá determinadas medidas desde el 29 de octubre, hasta la madrugada del martes, 3 de noviembre.

¿Cuáles son las medidas?

Pues bien, el distrito informó que con el objetivo de preservar el orden público, se tomó la decisión de, durante el jueves 29, viernes 30 y sábado 31 de octubre, así como el domingo 1, lunes festivo 2 y madrugada del martes 3 de noviembre de 2026, restringir la movilización de motocicletas con parrillero o acompañante y restricción de circulación general de motocicletas en 19 corredores viales.

Restricción de parrillero: horas y días

Durante las noches y madrugadas del jueves, 29 de octubre, hasta el martes, 3 de noviembre, habrá restricción de circulación de motocicletas con parrillero o acompañante.

La medida será de 6:00 de la tarde a 6:00 de la mañana.

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Restricción de motos en vías de Bogotá: fechas y horas

Por otro lado, la administración de la capital colombiana también decidió que habrá una restricción general y parcial para la circulación de motos en 19 corredores viales de Bogotá.

Esta aplica durante las noches y madrugadas desde el jueves, 29 de octubre, hasta el martes, 3 de noviembre.

Las horas en las que la medida estará vigente estos días será de 8:00 de la noche a 4:00 de la mañana.

Estas son las vías en Bogotá en donde habrá restricción en la movilización de motos entre el 29 de octubre y el 2 de noviembre

Autopista Norte.

Autopista Sur.

Avenida NQS o carrera 30.

Avenida Boyacá.

Avenida Ciudad de Cali.

Avenida Las Américas.

Avenida Suba.

Calle 26 o avenida El Dorado.

Calle 80.

Carrera Séptima.

Avenida Guayacanes.

Calle 13.

Avenida La Esperanza.

Avenida Ciudad de Villavicencio.

Avenida Circunvalar.

Calle 53.

Calle 63.

Carrera 60.

Carrera 80.

¿Hay excepciones?

Sí. El distrito anunció que hay determinadas excepciones a esta normativa que estará vigente los días y horas ya mencionadas:

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Mensajeros y domiciliarios con identificaciones de empresas.

Integrantes de la fuerza pública como Policía, Fiscalía y Ejército.

Integrantes de empresas de seguridad privada.

Personas que movilizan a personas con discapacidad.

Personas con discapacidad.

Integrantes de aseguradoras.

Conductores elegidos.

Caravana presidencial.

Servicio diplomático y consular.

Motos vinculadas las Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) como TransMilenio y concesionarios de rutas TransMiZonales.

Esto dijo la Alcaldía de Bogotá:

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