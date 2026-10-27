Caso UNGRD: Juez concedió libertad condicional a Pedro Rodríguez Melo

El juez cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pasto le concedió la libertad condicional a Pedro Rodríguez Melo, el primer condenado por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Este martes 27 de octubre fue notificada la cárcel de Pasto, donde permanece recluido, y se expidió la boleta de libertad.

El juez le impuso un periodo de prueba igual al que le falta para cumplir la pena, es decir: 35 meses y 15 días.

“CONCEDER a favor del señor PEDRO ANDRES RODRIGUEZ MELO, el beneficio de la libertad condicional, con un periodo de prueba igual al que le falta para cumplir la pena impuesta, esto es, 35 meses y 15 días”, señaló el juez.

No obstante, el juez tuvo en cuenta el buen comportamiento de Rodríguez Melo, quien es testigo de la Fiscalía General de la Nación contra 13 personas que, al parecer, participaron en los hechos de corrupción que rodearon el desfalco de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Esto se da en el marco de un principio de oportunidad.