Presuntos contratos por favores sexuales: piden a Fiscalía compulsar copias para investigar a Petro (Photo by Thierry Monasse/Getty Images) / Thierry Monasse

El abogado Andrés Felipe Caballero le pidió a la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, que compulse copias ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para que se investigue al expresidente Gustavo Petro por los presuntos contratos que se habrían entregado irregularmente en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), como supuesto pago de favores sexuales a mujeres.

Caballero hizo dicha solicitud al señalar que es un ciudadano que considera graves las denuncias que hizo Deisy Jiménez en la revista Semana sobre los presuntos contratos que se habrían suscrito con mujeres que supuestamente ofrecían servicios sexuales al expresidente Petro.

En ese sentido, pidió compulsar copias para que los órganos competentes investiguen al exmandatario.

“Compulsar copias a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes y a la Corte Suprema de Justicia, para que se investiguen las conductas del aforado constitucional Gustavo Petro Urrego”, dijo el abogado en la solicitud.

También pidió que Deisy Jiménez sea citada a diligencia de entrevista, en el marco de la indagación que abrió la Fiscalía.

Además, solicitó que se garantice su seguridad.

“Adoptar de manera inmediata las medidas de protección a su cargo en favor de la señora Deicy Jiménez y de su núcleo familiar, en coordinación con la Unidad Nacional de Protección”, afirmó Caballero.

También solicitó “llamar a entrevista a la señora Jiménez a la mayor brevedad, con las garantías de seguridad y confidencialidad que su situación exige”.