Corrupción UNGRD: Fiscal jefe de la macroinvestigación denunció a Sandra Ortiz por injuria

Justicia

La fiscal novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Patiño, jefe de la macroinvestigación por el desfalco de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), denunció a la exconsejera presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz, por el delito de injuria.

Según se conoció, la denuncia fue instaurada el pasado jueves 27 de agosto ante la Fiscalía General de la Nación.

Fuentes judiciales confirmaron que la fiscal Patiño, quien desde 2023 ha liderado la investigación por el saqueo de la UNGRD, decidió radicar la denuncia tras evaluar la gravedad de las falsas manifestaciones que, según ella, ha hecho la procesada en su contra.

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¿Por qué está siendo investigada Sandra Ortiz?

Según la Fiscalía General de la Nación, Ortiz habría sido la mensajera del pago de sobornos a los expresidentes del Congreso, Iván Name y Andrés Calle —actualmente privados de la libertad en la cárcel La Picota de Bogotá—, con el objetivo de asegurar apoyos a las reformas del Gobierno Nacional.

La exconsejera presidencial para las Regiones está siendo procesada por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias.

Pruebas de la Fiscalía en contra Sandra Ortiz

El interrogatorio que rindió Olmedo López, uno de los protagonistas del saqueo, fue clave en medio de la investigación que hoy tiene a la Fiscalía pidiendo una medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario contra Ortiz.

Igualmente, las conversaciones de WhatsApp, los videos y los datos de georreferenciación fueron determinantes en el proceso contra Ortiz.

La fiscal novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Patiño, también reveló apartes del interrogatorio de López donde señaló directamente a Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), y al senador Iván Name.

Según la investigación, el 21 de septiembre de 2023 se realizó una reunión en la Casa de Nariño entre el entonces director de la UNGRD y Sandra Ortiz.

Olmedo López dijo que durante esa corta conversación se pactó la entrega de los contratos de la UNGRD para beneficiar al senador Iván Name y, supuestamente, se ordenó la desviación del contrato del departamento de Atlántico que tenía un valor de 11 mil millones de pesos.

“Manifiesta que ella (Sandra Ortiz) insistió en una adhesión presupuestal a un contrato desarrollado en el Atlántico que era de senador Name”, explicó la fiscal Patiño en medio de la audiencia.

López también salpicó al exdirector del Dapre, Carlos Ramón González, al señalar que supuestamente ordenó la entrega de 3.000 millones de pesos al congresista Iván Name.

“Era el equivalente a una contratación que inicialmente se había pedido por 60.000 millones de pesos para el senador Name que se cambiaban por 3.000 millones de pesos”, afirmó la fiscal que dijo que Ortiz fue “la mensajera”, es decir, quien se encargó de entregar el dinero.