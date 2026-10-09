Macro caso de corrupción UNGRD: Siete condenas (seis por preacuerdo y una por aceptación de cargos)

Justicia

Desde que la Fiscalía General de la Nación inició la Macroinvestigación por el desfalco de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), se han proferido siete condenas que están en firme: seis por preacuerdo y una por allanamiento a cargos.

Además, los jueces de Control de Garantías han avalado siete principios de oportunidad.

¿Qué falta?

Se espera que los jueces de la República se pronuncien sobre el allanamiento a cargos y los principios de oportunidad de cinco personas relacionadas con el capítulo de la Agencia Nacional de Tierras.

Dichas audiencias se realizarán entre septiembre y noviembre de este año.

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¿Qué ha pasado con los casos de los exministros del Gobierno de Gustavo Petro?

Los procesos contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco; el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Carlos Ramón González; y los exfuncionarios de Función Pública César Manrique Soacha y Jorge Aristizábal Rodríguez se encuentran en etapa preparatoria de juicio.

Sandra Ortiz

Se espera que, en segunda instancia, se aprueben las órdenes judiciales para obtener elementos probatorios que la defensa utilizaría en el juicio. La audiencia preparatoria de juicio está suspendida.

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¿Cambios de fiscales?

Desde el pasado 16 de septiembre, la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, modificó parcialmente la asignación de la investigación relacionada con el entramado de corrupción que comprometió la contratación y los recursos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Mediante la Resolución No. 0-0289 del 16 de septiembre de 2026, se realizaron cambios en el macrocaso de la UNGRD.

En la resolución se aclara que tres radicados que vinculan a personas aforadas permanecerán exclusivamente a cargo de la Fiscalía Novena Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, mientras que 24 investigaciones que involucran a personas no aforadas serán asumidas por fiscalías de la Dirección Especializada contra la Corrupción hasta su culminación.

“La medida busca que estos últimos casos reciban un impulso oportuno, célere y especializado, de acuerdo con la naturaleza de los hechos investigados, y permite que la Delegada ante la Corte concentre sus capacidades en los casos asociados a personas con fuero legal”, señalaron en su momento en un comunicado.

También aclararon que el Grupo de Tareas Especiales continuará bajo la coordinación de la Fiscalía Novena Delegada ante la Corte Suprema de Justicia y ahora contará con la participación de la Dirección Especializada contra la Corrupción, así como de servidores de apoyo y de policía judicial.