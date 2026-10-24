¿En cuánto quedan las cuotas si le prestan 120 millones a 10 años? Análisis con tasa vigente

En situaciones de necesidad financiera, las entidades bancarias pueden ser una solución, al ser lugares que cuentan con la capacidad de prestar grandes sumas de dinero a sus usuarios con unas políticas para pagar el monto en un determinado tiempo.

La cuota mensual sí le prestan 120 millones a 10 años

Para solicitar un préstamo de 120 millones a 10 años, es importante entender primero bajo qué modalidad se está haciendo el préstamo para poder calcular la cuota estimada.

Al ya tener claro el plazo estipulado para pagar la deuda, lo siguiente es saber la tasa de interés que se maneja y si se está haciendo el préstamo bajo la modalidad de crédito hipotecario o de crédito de libre inversión.

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Cuota mensual bajo crédito hipotecario a 10 años

Si el préstamo se realiza por medio del crédito hipotecario, la cuota mensual dependerá de la tasa de interés que ofrezca la entidad financiera.

La tasa efectiva anual del crédito de vivienda para octubre está aproximadamente en el 15,1%. El cálculo se realiza con el monto solicitado (120 millones), la tasa de interés convertida a mensual y el plazo de cuotas (120).

Con estas condiciones, la cuota mensual sería aproximadamente de 1.874.000, sin incluir seguro ni otros cobros adicionales.

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Crédito de libre inversión: cuota a 6 años

En el caso del crédito de libre inversión, el plazo máximo puede ser menor. La cuota mensual dependerá de la tasa de interés que ofrezca la entidad financiera. Para este ejercicio se utiliza el periodo máximo de 72 meses (6 años) en un crédito de libre inversión, y una tasa efectiva anual de aproximadamente el 23% como referencia.

Con esta información, la cuota mensual sería aproximadamente de $2.934,000 sin incluir seguro ni cobros adicionales.

Es importante recordar que estos cálculos son de carácter orientativo. Antes de solicitar este monto, verifique cuáles entidades bancarias pueden financiar ese monto y ofrecen ese plazo. Además, revise las tasas que maneja cada entidad y las condiciones solicitadas al aspirante.

¿Cómo se calcula la cuota mensual?

Para calcular la cuota, se utiliza una fórmula que tiene en cuenta el monto del préstamo, la tasa de interés mensual y el número de pagos:

C = P × [i × (1 + i)ⁿ] / [(1 + i)ⁿ − 1]

C: Cuota mensual

P: Monto del préstamo

i: La tasa de interés mensual equivalente a la tasa de interés anual

n: Número de cuotas

Aquí un recordatorio importante: para pasar de tasa efectiva anual (TEA) a tasa efectiva mensual (TEM), se hace el siguiente cálculo.

La tasa efectiva mensual (TEM) = (1 + TEA)^1/12 - 1

Por ejemplo, para un crédito hipotecario de $120 millones a 10 años, con una tasa efectiva anual (TEA) de 15,1%, primero, al convertirla a tasa efectiva mensual (TEM), el resultado es una tasa de 1,1788% mensual.

Luego de reemplazar los valores en la fórmula, el monto del préstamo es de 120 millones y el plazo de pago corresponde a 120 cuotas. Con esta información, la cuota mensual estimada es de $1.873.734, sin incluir seguros ni otros cargos adicionales.

El mismo procedimiento se aplica al crédito de libre inversión, pero utilizando la tasa efectiva anual (TEA) de 23% y un plazo de 72 meses. En este caso, el monto estimado mensual sería de $2.935.949 sin incluir seguros ni otros cargos adicionales.

Recuerde que este es un ejercicio orientativo, mas no una oferta de crédito. El valor definitivo está sujeto a las condiciones de cada entidad, la tasa que aprueben y los costos adicionales.

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