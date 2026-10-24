Colombia Mayor: pagos de hasta $230.000 comienzan en octubre; ¿quiénes recibirán el subsidio?

Ya hay fecha de pagos de Colombia Mayor en octubre 2026: Consulte si recibe el nuevo GIRO. Getty Images

El Departamento para la Prosperidad Social (DPS) anunció un nuevo ciclo de transferencias del programa Colombia Mayor. De acuerdo con la entidad, los pagos se realizarán a través de SuperGiros y SuRed, con una inversión de 669.581 millones de pesos.

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Los pagos del nuevo ciclo están programados para el próximo miércoles 28 de octubre de 2026. El DPS confirmó que cerca de 2.850.685 personas mayores recibirán una transferencia monetaria de hasta $230.000.

La directora de la entidad, Sandra Suárez Pérez, señaló que la entidad gestionó los recursos necesarios para completar el nuevo ciclo, en medio de inquietudes sobre la financiación de las próximas transferencias.

La funcionaria también se refirió a las inquietudes sobre las transferencias pendientes para lo que resta del año: “Confiamos en que el Congreso de la República nos acompañará en esta causa social para cumplirles con el programa Colombia Mayor. Los nuevos recursos que necesitamos dependen ahora de lo que suceda en el Congreso”.

¿Quiénes recibirán el pago de Colombia Mayor de octubre?

Colombia Mayor está dirigida a personas mayores en condición de vulnerabilidad económica, que no cuentan con una pensión para subsistir. Según detalló el DPS, el monto de las transferencias dependerá de las condiciones del beneficiario:

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Monto de hasta $230.000: mujeres mayores de 60 años y hombres mayores de 65 años que cumplen los requisitos del programa.

mujeres mayores de 60 años y hombres mayores de 65 años que cumplen los requisitos del programa. Monto de $80.000: otros beneficiarios que reciben el monto ordinario.

Conviene mencionar que, en el caso de la capital, las personas mayores que no acceden al monto diferenciado pueden recibir $150.000, de acuerdo con el convenio entre el DPS y la Alcaldía de Bogotá.

¿Dónde cobrar el subsidio de Colombia Mayor?

Los pagos del programa se llevarán a cabo mediante los operadores SuperGiros y SuRed. Todos los trámites relacionados con el programa son gratuitos y no se necesitan intermediarios para recibir la transferencia.

La entidad recomendó a las personas beneficiarias consultar los canales oficiales de la entidad para conocer las fechas y las indicaciones correspondientes al cobro.

Página web: www.prosperidadsocial.gov.co o https://onx.la/PSGOV.

www.prosperidadsocial.gov.co o https://onx.la/PSGOV. Canal de contenido de WhatsApp: https://onx.la/chwp.

¿Quiénes pueden acceder a Colombia Mayor?

La asignación del subsidio está sujeta al cumplimiento de los requisitos y a los procedimientos de priorización establecidos por el DPS. Este programa está dirigido a adultos mayores que cumplen con una serie de requisitos establecidos por Prosperidad Social; entre las principales condiciones se encuentran:

Tener nacionalidad colombiana.

Haber residido en Colombia durante los últimos diez años.

durante los últimos diez años. Estar a tres años o menos de cumplir la edad mínima para pensionarse (54 años para mujeres y 59 para hombres) o superar dicha edad sin recibir pensión.

o superar dicha edad sin recibir pensión. No contar con ingresos suficientes para garantizar su sostenimiento.

Estar clasificado en los grupos A, B o hasta el subgrupo C1 del Sisbén.

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