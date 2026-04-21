El trámite clave para acceder a financiación del 100% en vivienda del FNA: Ya se está aplicando

El trámite clave para acceder a financiación del 100% en vivienda del FNA: Inicia en julio

El Fondo Nacional del Ahorro (FNA) implementa una nueva medida histórica en el sistema financiero colombiano al financiar la totalidad del valor de viviendas de interés social (VIS) y de interés prioritario (VIP).

Lea también: FNA sacó programa para comprar vivienda sin cuota inicial: Conozca los requisitos

La iniciativa, anunciada por la presidencia de la entidad, busca que los trabajadores dependientes, independientes e informales adquieran su primer inmueble, nuevo o usado, sin necesidad de aportar una cuota inicial. Esta decisión responde a la necesidad de facilitar el cierre financiero de las familias y dinamizar el sector constructor bajo el marco de la política nacional de vivienda.

Requisitos para acceder a este beneficio del FNA:

El programa está diseñado para beneficiarios que no posean actualmente una vivienda. La entidad evaluará la capacidad de pago y la disciplina de ahorro del solicitante, independientemente de su estrato social. Entre las condiciones destacadas se encuentran:

Tasas preferenciales: El FNA aplicará las tasas de interés más bajas del mercado para familias con ingresos de cero a dos salarios mínimos.

El FNA aplicará las tasas de interés más bajas del mercado para familias con ingresos de cero a dos salarios mínimos. Créditos conjuntos: Se permite la unión de ingresos entre dos o más personas para aumentar el monto del préstamo.

Se permite la unión de ingresos entre dos o más personas para aumentar el monto del préstamo. Colombianos en el exterior: Los ciudadanos residentes fuera del país podrán realizar el trámite de forma digital y ahorrar a través de la cuenta voluntaria para acceder al crédito.

Le puede interesar: ¿Cómo afiliarse al Ahorro Voluntario del Fondo Nacional del Ahorro? Estos serían los beneficios

El trámite clave: cómo afiliarse y acceder al beneficio:

Para acceder a este nuevo beneficio, el FNA ofrece dos opciones: trasladar las cesantías al fondo o abrir una cuenta de ahorro voluntario contractual. Estos dos mecanismos constituyen la puerta de entrada al crédito hipotecario sin cuota inicial, tanto para trabajadores dependientes como independientes.

Traslado de cesantías al FNA

El método más tradicional y directo es trasladar las cesantías al FNA. Si el trabajador ya tiene sus fondos de cesantías en esta entidad, puede iniciar el proceso de solicitud de crédito para vivienda. En caso contrario, debe solicitar el traslado a través de su empleador, quien gestionará el movimiento con la administradora de cesantías anterior.

Apertura de cuenta de ahorro voluntario contractual

Para quienes no tienen cesantías, especialmente independientes o informales, el FNA ofrece el Ahorro Voluntario Contractual (AVC). Se trata de una cuenta flexible donde se pueden hacer aportes desde $6.000 diarios hasta un único abono de $2.112.000, según el plan escogido. Al reunir el equivalente a 1,2 salarios mínimos (alrededor de $1.560.000 en 2026), el afiliado puede solicitar el crédito y acceder al beneficio de financiación total. La modalidad facilita el acceso a crédito incluso para quienes tienen ingresos variables.

Escuche Caracol Radio EN VIVO: