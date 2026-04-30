Crédito de libre inversión: ¿En cuánto queda la cuota por un préstamo de $10.000.000 a cinco años?

Diversas entidades financieras ofrecen una amplia gama de productos y servicios, como cuentas de ahorro, opciones de inversión y diferentes tipos de créditos. Estos productos están diseñados para brindar respaldo económico a las personas, ya sea que estén interesadas en hacer crecer su capital a través de inversiones o necesiten acceder a recursos financieros en momentos específicos.

Entre estos productos, uno de los más populares y atractivos es el crédito de libre inversión.

Este tipo de préstamo se caracteriza por su flexibilidad, ya que permite al solicitante utilizar el dinero recibido para cualquier finalidad personal, sin la obligación de justificar ni presentar evidencia sobre el destino de los fondos.

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Esta característica lo convierte en una alternativa conveniente para quienes desean financiar proyectos, cubrir imprevistos, realizar compras importantes o simplemente contar con liquidez sin restricciones.

Por esa razón, si usted quiere solicitar un crédito, acá le mencionamos algunos casos hipotéticos si su solicitud fuera de $10.000.000 COP en un plazo de cinco años.

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¿En cuánto queda la cuota por un préstamo de $10.000.000 a cinco años?

Lo primero que debe tener en cuenta es que este dato varía según el plazo que elija para el pago del dinero, la tasa que le ofrezca la entidad financiera, la línea de crédito que escoja y, en algunos casos, hasta su edad, por lo que, para una respuesta más aterrizada de acuerdo a sus condiciones financieras, deberá usar un simulador o dirigirse a la oficina de su banco de preferencia.

No obstante, acá usaremos algunos simuladores para establecer casos hipotéticos desde el contexto actual macroeconómico en Colombia. De esta manera, la línea de crédito de libre inversión es una de las más comunes, ya que es un monto que se calcula de acuerdo al plazo, capacidad de endeudamiento e ingresos del solicitante, pero que se puede destinar para cualquier uso.

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Por ese motivo, a continuación, le contamos los valores de las cuotas, basados en los simuladores de algunos de los bancos en Colombia.

Cuota mensual con una tasa de 27.57 % efectiva anual en libre inversión: $291,140 COP aproximadamente a 60 meses, es decir, 5 años con el Banco Caja Social.

efectiva anual en libre inversión: aproximadamente a 60 meses, es decir, 5 años con el Banco Caja Social. Cuota mensual con una tasa de 26.66% efectiva anual en libre inversión: $295,213 COP aproximadamente a 60 meses, es decir, 5 años con Banco de Bogotá.

efectiva anual en libre inversión: aproximadamente a 60 meses, es decir, 5 años con Banco de Bogotá. Cuota mensual con una tasa de 1.84% efectiva mensual en libre inversión: $276,644 COP a 60 meses, es decir, 5 años con Bancolombia, si es una cuota fija, o $365,017 COP si es cuota variable.

efectiva mensual en libre inversión: a 60 meses, es decir, 5 años con Bancolombia, si es una cuota fija, o si es cuota variable. Cuota mensual con una tasa de 1.99 % efectiva anual en libre inversión: $338.535 COP aproximadamente a 60 meses, es decir, 5 años con la plataforma financiera Nequi.

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