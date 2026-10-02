Banco de Desarrollo de América Latina anuncia línea de crédito para países afectados por El Niño

El Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) habilitó una línea de crédito de hasta 1.000 millones de dólares para los países afectados por el fenómeno de El Niño, que amenaza con debilitar sus economías, informó este viernes el organismo.

Con estos préstamos, destinados a gobiernos y bancos de desarrollo, se busca apoyar a las poblaciones más vulnerables al fenómeno, que provoca desde sequías hasta lluvias extremas y va camino de convertirse en el más intenso jamás registrado.

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El objetivo es financiar la preparación y atención de emergencias, señaló CAF en un comunicado difundido en Panamá.

El evento actual “tiene el potencial de ser el más fuerte de los últimos 100 años, lo que amenaza directamente los medios de vida de millones de personas y comunidades que ya enfrentan condiciones difíciles”, dijo el presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados, citado en la nota.

Se estima que los efectos de El Niño podrían extenderse hasta bien entrado 2027.

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La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) advirtió que el fenómeno puede provocar una pérdida acumulada de al menos 2% del Producto Interno Bruto (PIB) regional en tres años y un aumento de la pobreza hasta 4,8 millones de personas adicionales.

CAF considera que habrá perdidas agrícolas, ganaderas, pesqueras y daños en la infraestructura, con interrupciones en las cadenas de suministro y aumento de precios.