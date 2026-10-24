¿Cuándo es el Black Friday 2026 en Colombia?: Así funcionan los descuentos y todo lo que debe saber

Tradicionalmente, el Black Friday o Viernes Negro, se celebra el último viernes del mes de noviembre, justo un día después de la fiesta de Acción de Gracias que se celebra en Estados Unidos, país donde surgió esta iniciativa de los grandes descuentos.

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En Colombia, esta jornada se realiza desde el año 2014 para fomentar el comercio en general. Debido a la gran acogida del Black Friday, algunas marcas como Éxito, Alkosto, Amazon, Linio, entre otras, han extendido las promociones durante todo un fin de semana, nombrándolo Black Weekend o Black Days.

¿Cuándo es el Black Friday 2026 en Colombia?

Para este 2026, la fecha oficial del Black Friday en Colombia es el viernes 27 de noviembre. Sin embargo, es una práctica común que las promociones se extiendan más allá de este día, abarcando varios días o incluso semanas. En esta oportunidad, algunas marcas y grandes superficies iniciarán sus descuentos desde el 13 de noviembre hasta el 2 de diciembre.

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Lo que más buscan los compradores

Tecnología: Computadores portátiles, accesorios, dispositivos de entretenimiento y productos Apple figuran entre los artículos con mayor interés. En muchas ocasiones son los más buscados para renovar tecnologías.

Computadores portátiles, accesorios, dispositivos de entretenimiento y productos Apple figuran entre los artículos con mayor interés. En muchas ocasiones son los más buscados para renovar tecnologías. Viajes: Muchos colombianos aprovechan el Black Friday para comprar experiencias y promociones en viajes con cadenas como Decameron, On Vacation y Hoteles Dann que suelen ser los más buscadas por usuarios interesados en planear sus vacaciones, escapadas de fin de semana y viajes familiares para los próximos meses.

Muchos colombianos aprovechan el Black Friday para comprar experiencias y promociones en viajes con cadenas como Decameron, On Vacation y Hoteles Dann que suelen ser los más buscadas por usuarios interesados en planear sus vacaciones, escapadas de fin de semana y viajes familiares para los próximos meses. Deporte y bienestar: La búsqueda de productos relacionados con actividad física y bienestar también están marcando la jornada, ya que hay mayor atracción por los deportes como el running, yoga y para asistir al gimnasio. Ropa cómoda, tenis, accesorios deportivos y prendas para entrenamiento se han convertido en una prioridad para consumidores que buscan combinar moda y funcionalidad en sus compras.

Recomendaciones para comprar en el Black Friday:

Una de las recomendaciones principales para quienes planean hacer diferentes compras durante el día del Black Friday es definir con anticipación cuáles serán los productos que necesita y tener claro de cuánto dinero dispone.

También se recomienda hacer un listado para poder establecer la prioridad de las compras y los artículos más importantes que desea comprar, de esta manera podrá evitar las compras compulsivas.

Es importante también que pueda revisar en varias páginas de diferentes comercios los artículos que desea comprar para poder revisar sus precios y ver si efectivamente se les ha hecho algún descuento.

Revise que está ingresando a las páginas oficiales de los comercios en los que quiere hacer compras para evitar estafas.

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