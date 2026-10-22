Paipa reunirá el sabor del queso y el talento de la danza en dos festivales

El Cuarto Festival Gastronómico y Cultural del Queso Paipa se adelantará este año en la Plaza de Mercado Raíces de Paipa / Foto: Alcaldía de Paipa.

Paipa

Paipa se prepara para vivir tres días de gastronomía, tradición y danza. Del 23 al 25 de octubre, la Plaza de Mercado Raíces de Paipa recibirá a productores, campesinos, lecheros, artistas y visitantes en una programación que busca destacar el queso con Denominación de Origen y el talento artístico de la región.

Yovanny Suárez Pérez, secretario de Desarrollo Económico y Competitividad de Paipa, explicó que el Festival Gastronómico y Cultural del Queso tendrá cocina en vivo, degustaciones, fusiones gastronómicas, actividades culturales e intercambio comercial.

“Los protagonistas principales serán los productores, los campesinos, los lecheros y todos los que integran la cadena de valor en torno a este producto insignia como lo es el queso”, señaló el funcionario.

La programación también incluirá la tercera edición del Paipa Dance Fest, un encuentro de carácter departamental y nacional que reunirá distintas expresiones de la danza y promoverá el intercambio entre agrupaciones.

“A través de este Paipa Dance Fest fomentaremos la sana competencia, ese intercambio de saberes, el trabajo colectivo, las agrupaciones”, indicó Suárez, quien destacó la importancia de reconocer la diversidad de estilos y el talento artístico.

Entre las actividades anunciadas para el sábado se encuentran el desfile inaugural del festival de danza, talleres abiertos, el concurso departamental, el reto de solistas y una muestra de cocina en vivo. El domingo se realizará la cata y el maridaje del Queso Paipa, la experiencia gastronómica Paipa Cheese, el desfile inaugural nacional y el concurso nacional de danza.

La agenda también contempla presentaciones del Ballet Folclórico de Paipa en sus elencos infantil, juvenil, base y sénior, además de premiaciones y actividades deportivas durante el fin de semana.

“Todo lo mejor alrededor de este producto con denominación de origen”, afirmó el secretario al invitar a la comunidad a participar en una celebración que combina la identidad gastronómica de Paipa con sus expresiones culturales.