Unidad de Búsqueda tomó muestras biológicas a familiares de personas desaparecidas en Rondón

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas realizó en Rondón, Boyacá, una jornada de toma de muestras biológicas a familiares buscadores, con el propósito de contribuir a la identificación de personas desaparecidas en el contexto del conflicto armado y otros hechos relacionados con la desaparición. El procedimiento permite obtener información genética que puede ser contrastada con la de personas fallecidas sin identificar.

Juan David Valero, secretario de Gobierno de Rondón, señaló que la Administración municipal acompañó la actividad y facilitó un espacio para atender a los habitantes citados por la entidad. El funcionario explicó que la jornada hace parte de un trabajo humanitario que busca comparar perfiles genéticos, avanzar en la identificación de las personas desaparecidas y posibilitar la entrega digna de sus cuerpos a sus familiares.

De acuerdo con Valero, la Unidad de Búsqueda tiene previsto regresar al municipio para continuar las labores de investigación y acercamiento con las familias. El secretario indicó que la entidad les informó sobre un reporte de desaparición asociado a un habitante de Rondón, un antecedente que refuerza la importancia de seguir recopilando información y promoviendo la participación de quienes buscan a sus seres queridos.

La Unidad de Búsqueda desarrolla una labor humanitaria y extrajudicial, por lo que la información entregada por las familias está protegida bajo criterios de confidencialidad. Los familiares que aún desconocen el paradero de sus seres queridos pueden acudir a la entidad para recibir orientación y aportar datos que contribuyan a esclarecer lo ocurrido y avanzar en los procesos de búsqueda e identificación.