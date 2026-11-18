Luis Bernardo Díaz Gamboa cuestionó la baja participación en las consultas estamentales y propuso una reforma al sistema de elección para garantizar mayor democracia en la UPTC.

Boyacá

Este jueves 19 de noviembre, el Consejo Superior Universitario de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) elegirá al nuevo rector de la institución para el periodo 2027-2030. La designación se realizará después de las consultas estamentales y de la presentación de las propuestas de los cinco aspirantes, quienes buscan reemplazar a Enrique Vera a partir del primero de enero de 2027.

El proceso comenzará a las 8:00 de la mañana. Cada candidato tendrá 15 minutos para presentar su hoja de vida y sus propuestas programáticas ante los nueve integrantes del Consejo Superior Universitario. Una vez terminen las intervenciones, los consejeros deliberarán de manera privada y procederán a votar. El aspirante que consiga al menos cinco votos será designado como nuevo rector. De acuerdo con el profesor Luis Bernardo Díaz Gamboa, uno de los candidatos, se espera que la decisión se conozca hacia las 10:00 de la mañana.

En entrevista con Caracol Radio, Díaz Gamboa explicó cómo se desarrollará la jornada y señaló que los cinco aspirantes son Luis Ángel Lara González, Luis Gabriel Márquez Díaz, John William Rosso Murillo, Segundo Agustín Martínez Ovalle y él. “Durante 15 minutos vamos a presentar un resumen de nuestra hoja de vida y, desde luego, de nuestras propuestas programáticas si somos elegidos para la rectoría de la UPTC”, indicó.

El candidato también se refirió al mecanismo de participación que se utilizó en las consultas estamentales y cuestionó los niveles de asistencia de algunos sectores de la comunidad universitaria. A su juicio, el modelo actual tiene limitaciones democráticas que deben corregirse para garantizar una mayor representatividad en futuros procesos de elección.

“Yo he cuestionado ese procedimiento porque, indudablemente, no es ampliamente democrático. Votó menos del 1 % de los egresados y alrededor del 20 % de los estudiantes”, afirmó Díaz Gamboa, quien insistió en que se deben ampliar las posibilidades de participación para quienes hacen parte de la universidad.

El profesor manifestó que uno de los principales problemas fue la falta de mecanismos virtuales para que los graduados pudieran votar, teniendo en cuenta que muchos residen fuera de Tunja, de las sedes universitarias o incluso del país. “Muchas personas ya graduadas están fuera del país, están fuera de la ciudad de Tunja o de las sedes donde estaban habilitadas y querían participar. Por eso, una votación realmente baja”, sostuvo.

En ese sentido, propuso impulsar una constituyente universitaria que permita modificar el sistema actual y establecer mecanismos más incluyentes. “Se abre una ventanita, una posibilidad para que desde ahora, a través de la constituyente universitaria que yo estoy proponiendo y que espero que me acompañen los demás colegas y el Consejo Superior, se modifique el sistema actual”, señaló.

Cuestionamientos a las garantías del proceso

Otro de los aspectos que puso sobre la mesa el candidato tiene que ver con las garantías para quienes participan en la elección, especialmente frente a la administración de los recursos económicos de la institución. Díaz propuso que los funcionarios que ocupan cargos directivos y tienen bajo su responsabilidad el manejo de los recursos de la universidad se aparten de esas funciones con un año de anticipación a la designación rectoral.

“Yo he propuesto que con un año de anticipación quienes ocupan cargos de dirección y manejan la chequera de la universidad den un paso al costado, para que haya garantías”, explicó.

También cuestionó la participación del profesorado y de otros sectores en las consultas estamentales. Según indicó, “votamos solamente 400 y pico de profesores y resulta que somos más de 2.000 con los ocasionales y los catedráticos”. Agregó que tampoco tienen participación todos los estudiantes ni los egresados vinculados a través de convenios.