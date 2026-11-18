Estos espacios se podrán usar entre el 3 de diciembre de 2026 y el 16 de enero de 2027

La Gobernación de Boyacá, a través de la Secretaría de Desarrollo Empresarial, abrió dos convocatorias públicas para seleccionar a los vendedores tradicionales, productores agropecuarios, restaurantes, emprendimientos gastronómicos y cocineros que ocuparán los espacios comerciales del Alumbrado Navideño del Puente de Boyacá, entre el 3 de diciembre de 2026 y el 16 de enero de 2027.

Con esta estrategia la gobernación busca dinamizar la economía local durante la temporada decembrina y proyectar, en uno de los escenarios históricos más emblemáticos de la Nación, la tradición gastronómica y artesanal de Boyacá ante los miles de visitantes que recorren el Puente de Boyacá en esta época del año.

Vendedores tradicionales y productos en fresco

Podrán postularse personas naturales nacidas o domiciliadas en Boyacá, unidades productivas, negocios tradicionales, asociaciones y cooperativas del departamento en alimentos y bebidas; artesanías, souvenirs y recuerdos; o mercados en fresco con productos agropecuarios boyacenses.

Los seleccionados recibirán, sin costo, un espacio comercial dotado con carpa o módulo, mesa, punto eléctrico y señalización durante toda la temporada, además de divulgación institucional y el acompañamiento permanente de la Gobernación. Se evaluará la trayectoria en el oficio, la calidad y presentación del producto y la residencia en el Puente de Boyacá o sus sectores aledaños, con un puntaje mínimo de 70 sobre 100.

Solo podrá postularse una persona por núcleo familiar y queda estrictamente prohibida la reventa de productos de terceros: únicamente se comercializarán productos propios y de origen boyacense.

Zona Gastronómica

Se seleccionarán quince (15) restaurantes, emprendimientos gastronómicos y chefs boyacenses, instalados en camiones o container, con trayectoria mínima de dos años y formalizados ante la Cámara de Comercio. Cada postulante deberá presentar tres preparaciones que incorporen productos, sabores o técnicas asociadas con Boyacá, cuyo precio de venta al público no podrá superar los $20.000. El puntaje mínimo para ser seleccionado es de 80 sobre 100.

Fechas clave

Miércoles 18 de noviembre de 2026, 3:00 p. m.: socialización de las convocatorias, en el Puente de Boyacá.

Jueves 19 de noviembre de 2026: publicación de los términos de referencia y sus anexos.

Viernes 20 de noviembre de 2026: recepción presencial de las postulaciones, en el Puente de Boyacá, en jornada continua de 8:00 a. m. a 3:00 p. m.

En la jornada de socialización se explicarán en detalle los requisitos, los criterios de evaluación y el procedimiento de inscripción, y se resolverán las inquietudes de los interesados.

Las postulaciones se recibirán únicamente de manera presencial en el Puente de Boyacá. La documentación podrá entregarse en carpeta física o en formato digital en memoria USB o desde el celular, en el punto de atención.