Gobernación alista licitación para reconstruir el puente Los Micos entre Tenza y Sutatenza

Así se encuentra actualmente el puente Los Micos, que une a los municipios de Tenza y Sutatenza / Foto: Suministrada.

Tunja

La Gobernación de Boyacá avanza en la estructuración de los estudios y diseños de la vía entre Tenza y Sutatenza, mientras prepara el proceso de contratación para reconstruir el puente Los Micos, cuya estructura colapsó hace más de un año, según habitantes de la zona.

El secretario de Infraestructura del departamento, Leonardo Álvarez Fonseca, aseguró que la intención es publicar la licitación del puente en lo que resta del año, aunque la fecha dependerá de los tiempos administrativos y del cierre fiscal.

“La idea es lograr la salida de la licitación este mismo año y vamos a esperar que pasen los tiempos también por cierre de año fiscal, si es viable hacerlo ahora o es viable entonces lanzar la licitación hacia el primer trimestre del próximo año”, recalcó el secretario.

Álvarez Fonseca señaló que la Secretaría está consultando con las dependencias de Hacienda y Contratación para determinar si el proceso puede abrirse antes de finalizar el año o si deberá trasladarse al primer trimestre del próximo.

Mientras se define el cronograma, la Administración departamental espera avanzar en los procesos necesarios para iniciar las obras de mantenimiento del corredor vial y la reconstrucción del puente, una infraestructura reclamada por la comunidad de Tenza y Sutatenza.

Por ahora, no se ha confirmado una fecha definitiva para la apertura de la licitación ni para el inicio de las obras.