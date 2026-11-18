La Secretaría de Movilidad habilitará cinco corredores para los vehículos que necesiten atravesar Tunja sin ingresar a la zona urbana.

Tunja

La ciudad de Tunja tendrá una nueva jornada del Día sin Carro y sin Moto el próximo jueves 26 de noviembre, entre las 7:00 de la mañana y las 7:00 de la noche. La medida restringirá la circulación de vehículos particulares y motocicletas en el perímetro urbano, de acuerdo con las disposiciones establecidas en el Decreto 293 de 2026.

La secretaria de Movilidad y Vida de Tunja, Adriana Puentes, explicó en entrevista con Caracol Radio que durante esta jornada habrá excepciones contempladas en el decreto y que los ciudadanos podrán consultar las disposiciones en las páginas web de la Alcaldía y de la Secretaría de Movilidad. Asimismo, invitó a los habitantes a planear sus desplazamientos y utilizar alternativas como caminar, montar en bicicleta o recurrir al transporte público.

“El próximo jueves 26 de noviembre, a partir de las 7:00 de la mañana y hasta las 7:00 de la noche, Tunja vivirá una nueva jornada del Día sin Carro y sin Moto. La medida restringe la circulación de vehículos particulares y motocicletas en el perímetro urbano, con excepciones expresamente establecidas en el Decreto 293 del año 2026”, señaló.

En cuanto a los vehículos que necesitan atravesar la capital boyacense, Puentes indicó que estarán habilitados cinco corredores de circulación para el tránsito de paso, sin ingresar a la malla vial local. Estos son los corredores longitudinales norte-sur y sur-norte, los transversales oriente-occidente y occidente-oriente, y un corredor complementario que comprende la transversal 15, calle 22, avenida Colón, avenida Maldonado, glorieta Maldonado y glorieta Norte.

La secretaria también recordó que quienes incumplan la restricción se exponen a una multa equivalente a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, correspondiente a la infracción C14, por transitar por sitios restringidos o en horarios prohibidos por la autoridad competente. Además, el vehículo será inmovilizado.

La secretaria aseguró que cerca de 33.000 vehículos dejarían de circular por las vías de Tunja durante el Día sin Carro y sin Moto.