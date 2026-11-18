En lo corrido de 2026 al menos 20 personas han perdido la vida en accidentes relacionados con la actividad minera en Boyacá

Un nuevo accidente minero cobró la vida de un trabajador en Boyacá. La víctima fue identificada como Luis Hernando Ángel, de 37 años, oriundo del municipio de Mongua, quien falleció mientras desarrollaba labores al interior de un socavón ubicado en la vereda Carrizal Alto, en jurisdicción de Tópaga.

Las circunstancias de la emergencia son materia de investigación por parte de las autoridades competentes. Según informó a Caracol Radio el alcalde del municipio, José Juvenal Torres, una de las hipótesis apunta a una posible falta de mantenimiento preventivo, que habría ocasionado un derrumbe al interior de la explotación minera.

Frente a este nuevo hecho, el mandatario aseguró que desde la administración se adelantan acciones para promover que los trabajadores y las empresas mineras desarrollen sus actividades bajo condiciones seguras y cumplan los protocolos técnicos y de prevención exigidos.

Torres explicó que el municipio cuenta con un equipo técnico y profesional de ingenieros de minas que realiza capacitaciones permanentes, visitas a las explotaciones y recomendaciones para mejorar las condiciones de seguridad.

Además, indicó que la Alcaldía dispone de una oficina de atención a la que pueden acudir los mineros y las personas interesadas en recibir asesoría y acompañamiento técnico sin ningún costo.

La muerte de Luis Hernando Ángel se suma a la preocupante cifra de víctimas que dejan las emergencias mineras en Boyacá. Durante la última semana se registraron accidentes en los municipios de Chita y Tópaga, que dejaron un saldo de cinco personas fallecidas.

De acuerdo con el balance conocido por Caracol Radio, en lo corrido de 2026 al menos 20 personas han perdido la vida en accidentes relacionados con la actividad minera en el departamento.

Las cifras vuelven a poner sobre la mesa la importancia de fortalecer los controles, las inspecciones técnicas y el cumplimiento de las medidas de seguridad en las explotaciones mineras, con el propósito de evitar nuevas tragedias y proteger la vida de quienes trabajan en este sector.