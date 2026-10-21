¿Qué deberían hacer las empresas para proteger la seguridad y salud de sus trabajadores?

Accidente laboral en el sector de manufactura // Foto de referencia: Getty Images / Smederevac

Colombia

En Colombia las actividades consideradas de alto riesgo han registrado los mayores índices de mortalidad laboral y los niveles de riesgo intermedios concentran la mayor tasa de accidentalidad y enfermedad laboral.

Dicha situación continúa siendo un desafío para las empresas y sus trabajadores, generando que la prevención de accidentes se convierta en un componente fundamental para proteger la seguridad y la salud en el trabajo.

De acuerdo con las cifras registradas en el informe de Siniestralidad Laboral del Consejo Colombiano de Seguridad (CCS), se presentaron 128.288 accidentes de trabajo, un promedio de 1.425 casos diarios en el transcurso del primer trimestre de 2026.

El estudio permitió identificar que las lesiones relacionadas con la cabeza requieren atención especial por el alto nivel de riesgo que generan en los trabajadores. Del mismo modo, los traumatismos cerebrales representan entre el 20% y 25% de los casos registrados con el trabajo, de acuerdo con el Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional de Estados Unidos (NIOSH).

“En los entornos de trabajo pueden presentarse diferentes situaciones capaces de generar impactos en la cabeza, desde objetos que caen hasta golpes contra estructuras o caídas. (...) A partir de esta identificación, las empresas pueden establecer las medidas de prevención y protección adecuadas para cada riesgo”, aseguró Catalina Vejarano, líder del equipo comercial de Libus, empresa especializada en la fabricación de elementos de protección personal (EPP).

¿Cuáles son los escenarios que pueden causar lesiones durante el trabajo?

Catalina Vejarano comentó los principales escenarios que se presentan en las empresas, relacionados con las lesiones y accidentes en la cabeza que ocurren en el puesto de trabajo:

Caída de objetos : herramientas, materiales u otros elementos que impactan al trabajador.

: herramientas, materiales u otros elementos que impactan al trabajador. Objetos proyectados : elementos o partículas que salen despedidos durante una operación.

: elementos o partículas que salen despedidos durante una operación. Golpes contra estructuras u objetos : impactos del trabajador contra vigas, tuberías, equipos u otras estructuras.

: impactos del trabajador contra vigas, tuberías, equipos u otras estructuras. Caídas del trabajador: situaciones en las que una caída puede generar un impacto de la cabeza contra una superficie u objeto.

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Con las lesiones producidas en la cabeza, ¿Cuál es la alternativa?

Un estudio realizado por el Biomechanics Laboratory del Legacy Research Institute, en Portland, Estados Unidos identificó que las lesiones producidas en la cabeza, relacionadas con los cascos de seguridad industrial, no solo ocurren en la parte superior de la cabeza, sino que se presentan tres veces causando impactos laterales.

Por lo que resulta necesario definir las medidas de protección identificando los puntos de impacto sobre los trabajadores, y los elementos de protección personal cumplen su rol para proteger la cabeza.

Para este tipo de situaciones, los cascos Tipo II se convierten en una alternativa en momentos en los que pueden presentarse impactos desde diferentes direcciones. “Este tipo de casco está diseñado para absorber y disipar fuerzas de impacto superiores, laterales, frontales y posteriores, ofreciendo una protección multidireccional frente a situaciones como caídas a distinto nivel, resbalones, tropiezos y golpes contra estructuras fijas o en movimiento”, añadió la líder de Libus.

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Afectaciones en la salud, la economía y la productividad

Estos escenarios no solo tienen consecuencias para la salud de los trabajadores, sino que generan impactos económicos asociados a la atención médica y la pérdida de productividad.

A través de un estudio realizado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), se estima que en Estados Unidos los casos de traumatismo cerebral no fatal que resultaron en hospitalizaciones, tuvieron costos promedio de US$51.241 en gastos médicos y US$6.110 en pérdidas laborales por persona.

Es por esto que resulta indispensable que las empresas y los trabajadores comprendan que los peligros y riesgos laborales se encuentran presentes en todos los entornos, y es necesario identificar cómo pueden ocurrir y qué consecuencias pueden generar.

Definir medidas de protección acordes con cada actividad y el entorno laboral, además de reconocer los escenarios a los que pueden estar expuestos los trabajadores, hacen parte de una serie de estrategias que deben implementar las empresas con los casos relacionados a impactos en la cabeza.

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