SuperSalud inspecciona a Colsubsidio, dispensario de Sanitas, por fallas en entrega de medicamentos

Superintendencia de Salud visita a Colsubsidio ante las largas filas en la entrega de medicamentos para usuarios Sanitas.

La Superintendencia de Salud realiza este sábado una inspección en los dispensarios de medicamentos de la EPS Sanitas por las dificultades presentadas por el cambio de operador farmacéutico, que ahora es Colsubsidio.

Y es que incluso este sábado algunos afiliados reportan que siguen las largas filas en la entrega de medicamentos por parte de Colsubsidio. Por ejemplo, en el de la carrera 13 con calle 54 reportan esperas mayores a 3 y hasta 4 horas.

Ante eso, la entidad está realizando esas visitas en los Colsubsidio de Bogotá ante las dificultades.

“A través de acciones de inspección y vigilancia, nuestros equipos revisan las condiciones de atención, la capacidad operativa, la gestión de órdenes pendientes y la entrega oportuna de medicamentos”, explicó la Supersalud.

También verifican las medidas implementadas por Sanitas para superar las dificultades y avanzar en la normalización del servicio.

De hecho, la entidad reconoció que a transición en la operación farmacéutica de Sanitas ha generado dificultades en la atención y entrega de medicamentos en la capital y busca que la prioridad es que las medidas adoptadas se traduzcan en soluciones efectivas y respuestas oportunas.

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“La Supersalud hará seguimiento al cumplimiento de los compromisos establecidos con la EPS y su gestor farmacéutico, con el propósito de verificar avances en la prestación del servicio y garantizar que los usuarios continúen sus tratamientos sin barreras de acceso”, explicó la entidad de vigilancia.

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Recordemos que Sanitas anunció domicilios gratuitos hasta el 14 de noviembre y la ampliación hasta el 30 de noviembre de la vigencia de las fórmulas que vencen este mes.