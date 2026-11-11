Superintendencia impone medida cautelar a Colsubsidio por fallas en la entrega de medicamentos

La Superintendencia Nacional de Salud impuso una medida cautelar a Colsubsidio por las fallas en la entrega de medicamentos y la atención a los afiliados de la EPS Sanitas. La decisión, anunciada este 11 de noviembre, busca que el gestor farmacéutico corrija las deficiencias en su operación y resuelva los casos de pacientes que todavía esperan sus tratamientos.

En ese sentido, la orden exige a Colsubsidio implementar un plan de normalización para entregar los medicamentos, dispositivos médicos y demás tecnologías en salud que están pendientes. También deberá resolver las solicitudes represadas y garantizar respuestas oportunas a los nuevos requerimientos de los usuarios. En otras palabras, no basta con atender a quienes llegan a reclamar sus fórmulas: la entidad tendrá que ponerse al día con quienes llevan días esperando una solución.

La medida establece, además, que se debe dar prioridad a los pacientes que necesitan tratamientos continuos, personas con enfermedades crónicas, patologías de alto costo y condiciones de riesgo clínico elevado. También contempla a menores de edad, adultos mayores y personas con protección constitucional reforzada. El propósito es evitar que las demoras administrativas o las dificultades en la operación terminen interrumpiendo tratamientos que no pueden aplazarse.

Pero Colsubsidio también tendrá que demostrar que está cumpliendo. La Superintendencia le exigió presentar reportes periódicos con soportes que permitan verificar cuáles medicamentos fueron entregados, qué solicitudes ya fueron atendidas y qué acciones se están tomando frente a los casos que todavía siguen pendientes. De esta manera, el organismo de control podrá hacer seguimiento a las soluciones y no solamente a los compromisos anunciados.

La decisión se conoce diez días después de que Colsubsidio asumiera, el primero de noviembre, la dispensación de los medicamentos del Plan de Beneficios en Salud de Sanitas en Bogotá, en reemplazo de Cruz Verde. Desde el inicio de esta operación, los afiliados comenzaron a reportar largas filas, demoras y dificultades para recibir sus fórmulas médicas completas.

La situación llevó incluso a la Superintendencia de Salud a realizar inspecciones en dispensarios de la capital el pasado 7 de noviembre, con el fin de revisar las condiciones de atención, la capacidad operativa y la gestión de las órdenes pendientes. A esto se sumaron las visitas de la Secretaría Distrital de Salud a dos establecimientos farmacéuticos de Colsubsidio, donde encontró tiempos de espera de hasta seis horas en uno de los puntos: cuatro horas en las escaleras antes de ingresar y otras dos dentro de la sala de atención. En el segundo establecimiento, el promedio de espera era de aproximadamente tres horas.

Durante esas inspecciones también se evidenció que no todas las ventanillas disponibles estaban funcionando, lo que reducía la capacidad de atención y prolongaba las filas. La Secretaría Distrital de Salud advirtió, además, sobre los riesgos que estas condiciones representan para adultos mayores, mujeres gestantes y personas con movilidad reducida.

Frente a las dificultades, Sanitas anunció medidas de contingencia para intentar descongestionar los puntos de dispensación. Entre ellas están la ampliación de horarios en 19 de las 29 sedes de Bogotá, el refuerzo del personal y la habilitación de cajas rápidas para fórmulas de máximo dos medicamentos. También anunció el fortalecimiento de las entregas a domicilio y extendió hasta el 30 de noviembre la vigencia de las fórmulas médicas que vencían durante este mes, para evitar que los pacientes tengan que repetir trámites mientras se estabiliza el servicio.

Es importante precisar que la medida contra Colsubsidio no fue la única actuación de la Supersalud frente a esta situación. El mismo 11 de noviembre, la entidad impuso otra medida cautelar, esta vez directamente a EPS Sanitas, por las demoras y entregas incompletas de medicamentos. Se trata de dos órdenes distintas: mientras Sanitas debe garantizar la continuidad de los tratamientos de sus afiliados, Colsubsidio, como gestor farmacéutico, debe responder por la normalización de las entregas y la atención de los pendientes.