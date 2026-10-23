¿Qué es Shamonda? Así es el virus que solo afectaba ganado, hallado recientemente en humano

Recientemente, las autoridades sanitarias francesas notificaron el primer caso a nivel mundial del virus ‘Shamonda’ a los organismos sanitarios internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC).

Dentro de la información encontrada del Ministerio de Agricultura, Agroalimentación y Soberanía Alimentaria de Francia, el primer caso oficialmente registrado del virus se presentó en una persona con inmunosupresión grave (estado clínico crítico caracterizado por una ausencia o reducción extrema de las defensas inmunológicas, tanto de nacimiento como adaptativas).

Que, en el momento de estar siendo tratada por una enfermedad grave, sufrió de signos neurológicos el pasado 23 de septiembre en Lyon, para fallecer dos semanas después del inicio de los síntomas, descubriéndose que estaba contagiado del virus en el momento.

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¿Qué es el virus ‘Shamonda’?

El primer registro de este agente infeccioso del género ‘ortobunyavirus’ se reportó en Nigeria, África, en la década de 1960, el cual se transmite por medio de un mosquito entre animales, específicamente en ganado bovino, notificándose casos de forma ocasional en África Occidental, Oriental y Meridional, otros continentes como Europa y países como Japón. Estableciéndose que el principal huésped de este virus son los mamíferos rumiantes y herbívoros de gran tamaño.

Síntomas del virus en animales

En el ganado bovino, la principal sintomatología que se registra es fiebre, diarrea, una disminución de la producción de leche; adicionalmente, se han descrito problemas reproductivos, como abortos y malformaciones fetales, gracias a que el virus logra entrar en la placenta y afectar al feto en su desarrollo.

Hipótesis sobre el contagio del virus

Las autoridades francesas tienen como principal causa del contagio del paciente la picadura de un mosquito portador del tipo ‘Culicoides’ en el este de Francia, parte del país donde se reportó la circulación del virus en animales durante la temporada de primavera y verano de 2026.

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El virus tuvo que ver en la muerte del paciente

Según estudios ya realizados, las complicaciones del paciente inmunodeprimido referentes a las afectaciones cerebrales vistas antes de su deceso pueden estar fuertemente vinculadas a la infección del virus.

Representa alguna amenaza a la salud pública el virus ‘Shamonda’

A pesar de que el virus históricamente lleva décadas en África y Asia, su presencia en seres humanos es considerada un caso excepcional, dadas las condiciones en las que logró infectar al paciente que padecía un sistema inmunitario muy deficiente, lo que lo hace propenso a que otros virus de menor incidencia en el humano pueda vulnerar la salud de la persona, así como también otras patologías graves.

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Panorama actual del virus en Europa

Actualmente, la presencia del agente infeccioso se encuentra en Austria, Alemania, Bélgica, Eslovenia, España, Francia, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Países Bajos, Portugal, Reino Unido (Jersey) y Suiza en diferentes ganados bovinos que están siendo tratados con los procedimientos indicados.

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