Contratación directa por 8.47 billones en MinSalud: Gobierno denuncia hallazgos entre 2022 y 2026

Personal de la salud y al lado el logo de MinSalud (Fotos vía Getty Images y redes sociales de MinSalud)

El Ministerio de Salud y Protección Social identificó posibles inconsistencias en la contratación de nueve entidades del sector durante el periodo comprendido entre 2022 y 2026, tras una revisión que abarcó más de 20.600 contratos directos, por un valor aproximado de 8,47 billones de pesos.

La cartera de salud aseguró, que estos hallazgos serán puestos en conocimiento de las autoridades competentes para que determinen si existieron irregularidades y establezcan las responsabilidades a que haya lugar.

“El análisis también identificó 143 personas que registraban contratos simultáneos en diferentes entidades públicas. En algunos casos, la suma de los honorarios mensuales alcanzaba hasta $46 millones. Adicionalmente, se encontraron 176 contratistas con posibles inconsistencias relacionadas con sus aportes al Sistema de Seguridad Social, situaciones que deberán ser verificadas por las entidades competentes”, aseguró el ministerio.

En el caso específico del Ministerio de Salud, la revisión estableció que entre 2022 y 2026 se suscribieron 8.517 contratos directos.

La ministra de Salud, Ana María Vesga, señaló que los hallazgos no implican, por sí mismos, la existencia de conductas ilegales.

“Contratar directamente o tener varios contratos no es ilegal. Lo que debe establecerse es si esos servicios eran necesarios, si efectivamente se prestaron, si los valores estaban justificados y quién verificó su cumplimiento”, afirmó la ministra.

El Ministerio explicó que la revisión tiene como propósito establecer la trazabilidad de los recursos públicos, las condiciones en las que se celebraron los contratos y si las obligaciones pactadas fueron efectivamente cumplidas.

Por esta razón, la información recopilada será trasladada a las autoridades competentes, que deberán adelantar las verificaciones e investigaciones correspondientes.