Expertos alertan sobre el impacto del ausentismo y los riesgos laborales en Colombia

El Cuarto Encuentro Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo organizado por la Asociación Nacional de Industriales (ANDI) quedó instalado en Santa Marta con la participación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Ministerio de Trabajo y representantes del sector empresarial, un espacio que busca actualizar el debate sobre los factores que están afectando el mundo laboral en el país.

Alfonso Palacios, vicepresidente Jurídico de la ANDI, destacó que el país necesita análisis profundos que permitan trazar políticas públicas coherentes en el corto y largo plazo, “y estos encuentros nos permiten escucharnos y nos legitiman como interlocutores. El diálogo es la única esperanza que tenemos en Colombia”.

Desde la OIT, Ítalo Cardona reiteró la urgencia de fortalecer una cultura de prevención y recordó que la seguridad y salud en el trabajo debe garantizar que “el trabajo no sea una causa para que un trabajador o una trabajadora se enferme y mucho menos muera”.

Durante el encuentro se presentó el informe del CESLA sobre ausentismo laboral, que evidencia un incremento sostenido en todos los sectores productivos. En 2024 se registraron 1,8 casos de ausentismo por trabajador: 50% por licencias y permisos, 48% por enfermedades comunes y 2% por causas laborales.

El análisis incluyó información de 124 empresas que agrupan más de 317.000 trabajadores, con datos que muestran un promedio anual de 9,4 días de ausentismo por empleado, principalmente derivados de enfermedades comunes. El estudio también alerta que, aunque menos frecuentes, los accidentes y enfermedades laborales generan ausencias más prolongadas.

El informe identificó además que los costos directos del ausentismo representan el 1,64% del salario por trabajador, concentrados en incapacidades rechazadas, días asumidos por las empresas y pagos extralegales. Solo por esta causa, las compañías destinaron en promedio $48.414 por trabajador al mes, equivalentes a $580.972 al año.

A manera de conclusión, la ANDI señaló en un comunicado que los hallazgos reafirman la necesidad de fortalecer las estrategias de prevención, la gestión de riesgos y la creación de entornos laborales seguros, en un contexto donde el ausentismo sigue impactando la productividad nacional.