Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

11 nov 2026 Actualizado 02:48

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Salud y bienestar

Supersalud impone medida cautelar a EPS Sanitas por demora en entrega de medicamentos

La EPS deberá ejecutar acciones inmediatas para garantizar la entrega oportuna de los medicamentos y la continuidad de los tratamientos de sus afiliados.

AME4426. BOGOTÁ (COLOMBIA), 03/04/2024.- Personas salen de un centro médico de la EPS Sanitas este miércoles en Bogotá (Colombia). La estatal Superintendencia de Salud (Supersalud) intervino el martes 02 de abril, por un periodo de un año, a la entidad prestadora de salud (EPS) Sanitas, a la que están asociadas casi seis millones de personas en Colombia, por supuesta insolvencia en la crisis que enfrentan varias empresas del sector en el país. EFE/Mauricio Dueñas Castañeda

AME4426. BOGOTÁ (COLOMBIA), 03/04/2024.- Personas salen de un centro médico de la EPS Sanitas este miércoles en Bogotá (Colombia). La estatal Superintendencia de Salud (Supersalud) intervino el martes 02 de abril, por un periodo de un año, a la entidad prestadora de salud (EPS) Sanitas, a la que están asociadas casi seis millones de personas en Colombia, por supuesta insolvencia en la crisis que enfrentan varias empresas del sector en el país. EFE/Mauricio Dueñas Castañeda / Mauricio Duenas Castaneda (EFE)

AME4426. BOGOTÁ (COLOMBIA), 03/04/2024.- Personas salen de un centro médico de la EPS Sanitas este miércoles en Bogotá (Colombia). La estatal Superintendencia de Salud (Supersalud) intervino el martes 02 de abril, por un periodo de un año, a la entidad prestadora de salud (EPS) Sanitas, a la que están asociadas casi seis millones de personas en Colombia, por supuesta insolvencia en la crisis que enfrentan varias empresas del sector en el país. EFE/Mauricio Dueñas Castañeda
Añadir Caracol Radio en Google

La Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) impuso una medida cautelar a EPS Sanitas debido a las graves demoras y entregas incompletas de medicamentos a sus afiliados. La decisión ordena a la entidad ejecutar acciones inmediatas para normalizar la dispensación y garantizar la continuidad de los tratamientos médicos.

Las fallas se agravaron en noviembre de 2026 tras el cambio de operador farmacéutico a Colsubsidio, lo que generó filas, represamiento de fórmulas y quejas masivas, especialmente en Bogotá.

La EPS deberá ejecutar acciones inmediatas para garantizar la entrega oportuna de los medicamentos y la continuidad de los tratamientos de sus afiliados.

NOTICIA EN DESARROLLO

Juan Carlos González

Juan Carlos González

Comunicador Social y Periodista egresada de la Universidad Inpahu y la Fundación Universitaria Unihorizonte....

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado