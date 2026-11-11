Supersalud impone medida cautelar a EPS Sanitas por demora en entrega de medicamentos
La EPS deberá ejecutar acciones inmediatas para garantizar la entrega oportuna de los medicamentos y la continuidad de los tratamientos de sus afiliados.
La Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) impuso una medida cautelar a EPS Sanitas debido a las graves demoras y entregas incompletas de medicamentos a sus afiliados. La decisión ordena a la entidad ejecutar acciones inmediatas para normalizar la dispensación y garantizar la continuidad de los tratamientos médicos.
Las fallas se agravaron en noviembre de 2026 tras el cambio de operador farmacéutico a Colsubsidio, lo que generó filas, represamiento de fórmulas y quejas masivas, especialmente en Bogotá.
La EPS deberá ejecutar acciones inmediatas para garantizar la entrega oportuna de los medicamentos y la continuidad de los tratamientos de sus afiliados.
NOTICIA EN DESARROLLO
Juan Carlos González
Comunicador Social y Periodista egresada de la Universidad Inpahu y la Fundación Universitaria Unihorizonte....