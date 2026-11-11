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11 nov 2026 Actualizado 18:19

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Usuarios de Sanitas denuncian que Cruz Verde no entregó medicamentos y generó demoras a Colsubsidio

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Álvaro Molina, presidente de la Asociación de Usuarios de Sanitas, conversó con 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, sobre las demoras en la entrega de medicamentos por parte de Colsubsidio, pero señaló a Cruz Verde por el represamiento.

“El gestor farmacéutico anterior generó un gran número de pendientes de no entrega de medicamentos, principalmente las dos últimas semanas. Eso de entregada generó una represa de usuarios que han acudido a Colsubsidio”, afirmó.

Escuche la entrevista completa aquí:

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Claudia Camila Vargas

Claudia Camila Vargas

Comunicadora Social y Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Incorporada en Caracol Radio...

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