Mortalidad laboral aumentó en Colombia durante el primer semestre de 2026: 239 trabajadores murieron

La siniestralidad laboral en Colombia registró un deterioro en uno de sus indicadores más críticos durante el primer semestre de 2026, de acuerdo con el más reciente Informe del Observatorio de Seguridad y Salud en el Trabajo del Consejo Colombiano de Seguridad (CCS): 239 trabajadores perdieron la vida por causas asociadas al trabajo, lo que representa un aumento de 12,7 % frente al mismo periodo de 2025 y eleva la tasa semestral de mortalidad laboral de 1,59 a 1,72 muertes por cada 100.000 trabajadores.

Este comportamiento rompe la tendencia descendente que se había observado durante los cuatro años anteriores e indica que, en promedio, nueve trabajadores murieron cada semana, lo que equivale a un fallecimiento cada 18 horas.

Asimismo, se registraron 261.580 accidentes de trabajo y un total 5312 enfermedades de origen laboral, lo que indica una leve reducción en el total de accidentes correspondiente al 1,3 %, contrario al escenario de las enfermedades laborales, las cuales incrementaron en un 2,2 %.

En este periodo, el número de trabajadores afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales aumentó un 3,9 %, pasando de 13.345.403 en 2025 a 13.864.392 en el primer semestre de 2026, mientras las empresas vinculadas al sistema crecieron 9,4 %, hasta alcanzar 1.376.972. Ambos indicadores mantienen la tendencia sostenida de crecimiento observada en los últimos años.

Minería: ocho años consecutivos liderando en mortalidad

La ‘explotación de minas y canteras’ fue el sector con la mayor tasa de mortalidad laboral: 26,34 muertes por cada 100.000 trabajadores, una cifra 15 veces superior al promedio nacional y mayor a la registrada en 2025, cuando se ubicó en 19,34. El sector también concentró el mayor número de fallecimientos, con 47 decesos, equivalentes al 19,7 % del total nacional y evidenció un incremento de 46,9 % frente a 2025. Con este resultado, la minería conserva por octavo año consecutivo el primer lugar en mayor número de muertes laborales.

Le sigue ‘transporte y almacenamiento’ con una tasa de 4,33 muertes por cada 100.000 trabajadores; ubicándose por encima al indicador de 2025 y posiciona la tasa en su nivel más alto de los últimos años. Este sector también ocupa el segundo lugar en número de eventos, con 34 muertes, equivalentes al 14,2 % del total de casos a nivel nacional, y un aumento del 36 %.

En términos de tasa, continúa ‘distribución y tratamiento de agua’ con 4,03; ‘actividades artísticas, de entretenimiento y recreación’ con 2,91; y ‘construcción’, con 2,62, superando los dos primeros sectores las tasas registradas en el mismo periodo del año anterior.

Por número de fallecimientos, después de minería y transporte se ubicaron ‘construcción’, con 28 (11,7 %); ‘actividades de servicios administrativos y de apoyo’, con 24 (10 %), y ‘comercio al por mayor y al por menor’, con 20 (8,4 %); registro que es mayor en los dos últimos sectores.

“El comportamiento fue especialmente crítico en algunos sectores. Las ‘actividades artísticas, de entretenimiento y recreación’ registraron un incremento de 600 % en el número de muertes. Así mismo, en ‘administración pública y defensa’ y ‘suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado’, los fallecimientos se duplicaron. Es urgente revisar las estrategias de prevención y desplegar controles prioritarios en aquellos sectores con alertas atípicas de siniestralidad”, señaló Adriana Solano Luque, presidenta ejecutiva del Consejo Colombiano de Seguridad.

En términos de distribución geográfica, Guainía presentó la mayor tasa de mortalidad laboral, con 13,09 muertes por cada 100.000 trabajadores, equivalente a 7,6 veces la tasa nacional. Es la primera vez que este departamento ocupa el primer lugar, después de siete años sin registrar casos. Le siguieron Boyacá (5,72), Meta (4,83), Cundinamarca (4,22) y Cesar (4,02), siendo mayor para los últimos tres territorios. Por número de casos, Bogotá D.C. registró la mayor cantidad, con 54 decesos (22,6 % del total nacional), seguida de Antioquia, con 38 (15,9 %), y Cundinamarca, con 30 (12,6 %).

1445 accidentes de trabajo ocurrieron cada día en Colombia

Durante los primeros seis meses de 2026 se registraron 261.580 accidentes de trabajo, lo que equivale a un promedio de 1445 accidentes laborales diarios con una tasa semestral de 1,89 accidentes por cada 100 trabajadores; dándose una reducción tanto de la tasa como del número de casos (igual al 1,3 %) frente al panorama reportado en el mismo periodo de 2025.

“Esto significa que se evitaron aproximadamente 20 accidentes cada día frente al año anterior. Este resultado demuestra que la prevención y la gestión de los riesgos sí pueden generar cambios tangibles en la protección de los trabajadores”, destacó Solano Luque.

El sector de ‘agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca’ presentó la tasa más alta de accidentalidad con 5,25 accidentes por cada 100 trabajadores, es decir, 2,7 veces la tasa nacional. En segundo lugar, estuvo ‘distribución y tratamiento de agua’ (4,47), seguido de ‘explotación de minas y canteras’ (3,59).

El ranking lo completaron ‘industrias manufactureras’ (3,08) y ‘actividades de alojamiento y servicio de comida’ (2,81). Estos cinco sectores han liderado la tasa de accidentalidad en los últimos cuatro años.

Por su parte, ‘industrias manufactureras’ concentró el mayor número de accidentes con 43.759 casos (16,7 %). Le siguieron ‘comercio al por mayor y al por menor’, con 30.338, y ‘actividades de servicios administrativos y de apoyo’, con 30.168, cada uno equivalente al 11,6 % del total de casos.

Cada día se califican 29 enfermedades de origen laboral

En total se reportaron 5312 enfermedades calificadas durante el primer semestre de 2026, equivalente a 29 eventos diarios, con un aumento del 2,2 % respecto a 2025. En este ámbito, la tasa semestral se ubicó en 38,31 casos por cada 100.000 trabajadores, ligeramente inferior a los 38,96 casos registrados en el mismo periodo de 2025.

‘Explotación de minas y canteras’ presentó la mayor tasa de enfermedad laboral, con 132,82 casos por cada 100.000 trabajadores, 3,5 veces mayor a la tasa nacional. El indicador aumentó frente a 2025, cuando se ubicó en 123,91.

Le siguieron ‘agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca’ (113,20); ‘industrias manufactureras’ (75,49); ‘distribución y tratamiento de agua’ (70,86) y ‘actividades de atención de la salud humana y asistencia social’ (57,32). Los sectores agropecuario y manufacturero reflejan un incremento del indicador.

En número de casos, ‘industrias manufactureras’ ocupó el primer lugar, con 1071 enfermedades laborales calificadas (20,2 %), lo que representa un aumento de 4,4 % frente al 2025. En segundo lugar, estuvo el sector ‘agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca’ con 557 casos (10,5 %) y un aumento de 25,5 %. Le siguieron ‘atención de la salud humana y asistencia social’ con 488 eventos (9,2 %); ‘servicios administrativos y de apoyo’ con 484 (9,1 %), y ‘comercio al por mayor y al por menor’ que registró 474 reportes (8,9 %).

El ranking lo completan ‘construcción’, con 25.887 accidentes, y ‘agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca’, con 25.841, ambos con una participación de 9,9 %. Frente a 2025, aumentaron los accidentes en los sectores manufacturero, de servicios administrativos y apoyo, y agropecuario, entre un 1,5 y 3 %.