Malas noticias para Jhon Durán: se pierde un partido clave del Benfica en la Europa League

Malas noticias para Jhon Durán, se pierde un partido clave por una lesión de rodilla. (Photo by Image Photo Agency/Getty Images) / Image Photo Agency

El delantero colombiano será baja en Benfica para el compromiso frente al Omonia de Chipre, correspondiente a la tercera jornada de la fase de liga de la Europa League. El atacante atravesaba un buen momento deportivo, pero una molestia física frenó sus planes de continuar sumando minutos en el equipo portugués.

La noticia fue confirmada por Marco Silva, entrenador de las ‘Águilas’, durante la rueda de prensa previa al encuentro. El técnico incluyó al colombiano entre los futbolistas que no estarán disponibles para el partido de este jueves 22 de octubre, una ausencia sensible para un equipo que afronta un calendario cada vez más exigente.

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“Leandro y Durán tampoco estarán disponibles. Es un número elevado, lamentablemente, en un momento importante, con la creciente intensidad de la competición y partidos cada tres días”, explicó el entrenador, quien reconoció que las numerosas bajas reducirán sus alternativas para administrar las cargas de la plantilla.

La lesión de Durán

Según diversas fuentes, el atacante presenta un problema en la rodilla derecha y se encuentra recibiendo tratamiento. Además, el colombiano no participó en el entrenamiento colectivo previo al compromiso europeo.

Por ahora, Benfica no ha publicado un parte médico oficial que detalle el alcance de la lesión. Sin embargo, la información conocida apunta a que el delantero podría permanecer al menos dos semanas fuera de las canchas, aunque ese plazo todavía no está confirmado por el club.

La situación genera preocupación porque Durán comenzaba a ganar protagonismo bajo las órdenes de Marco Silva. El colombiano venía de firmar una destacada actuación ante el Celtic de Escocia, partido en el que marcó un doblete y contribuyó al triunfo de su equipo en la competición continental.

Una oportunidad frenada en su mejor momento

Después de esa presentación, el atacante se perfilaba para volver a ser titular frente al conjunto chipriota. Su rendimiento reciente le había permitido competir por un lugar en el frente de ataque, en una plantilla donde también destaca el griego Vangelis Pavlidis.

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Mientras tanto, Benfica tendrá que reorganizar su ofensiva para buscar una nueva victoria europea sin uno de sus atacantes más destacados en las últimas jornadas.