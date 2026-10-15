Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

15 oct 2026 Actualizado 20:41

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Fútbol

Golazos de Jhon Durán y Camilo Durán en Benfica vs Celtic por UEFA Europa League: véalos acá

El delantero colombiano tardó apenas 5 minutos para abrir el marcador en el Estádio da Luz.

Golazo de Jhon Durán en Benfica vs Celtic por UEFA Europa League. (Photo by Gualter Fatia/Getty Images)

Golazo de Jhon Durán en Benfica vs Celtic por UEFA Europa League. (Photo by Gualter Fatia/Getty Images) / Gualter Fatia

Golazo de Jhon Durán en Benfica vs Celtic por UEFA Europa League. (Photo by Gualter Fatia/Getty Images)
Añadir Caracol Radio en Google

Los futbolistas colombianos continúan dando de qué hablar en los torneos europeos. Este jueves 15 de octubre, Jhon Jader Durán volvió al gol y lo hizo ni más ni menos que en la segunda jornada de la Europa League.

Le puede interesar: Jhon Arias carga contra hinchas de Fluminense: “Creo que tienen amnesia, soy parte de su historia”

El delantero antioqueño fue la gran sorpresa en el once titular de Marco Silva para el duelo entre Benfica y Celtic en el Estádio da Luz. Y respondió la confianza de su DT con un golazo espectacular.

Transcurridos 5 minutos de partido, Durán fue a buscar un rebote dentro del área escocesa y al intentar quedarse con la posesión recibió una patada durísima de un defensor, que intentaba rechazar. De inmediato, el juez central sancionó pena máxima frente a lo evidente de la situación.

El mismo Jhon Jader se hizo cargo y al momento de patear, picó de manera brillante la bola para engañar al guardameta. Así fue:

Lea también acá: Goleadores de la Champions League 2026-2027: Así quedaron los colombianos

Se trata de la primera anotación del antioqueño en la fase definitiva de la Europa League, segunda si se cuenta la conseguida en fase de clasificación frente al Hearts de Escocia.

El Benfica siguió de largo y sobre los 23 minutos Gianluca Prestianni envió un pase espectacular para la definición de primera intención de Alexander Bah. La historia se puso 2-0 con una superioridad absoluta del elenco portugués.

Las buenas noticias no cesaron. A los 36′, Jhon Jader Durán selló su doblete al aprovechar un gran pase al vacío de Prestianni, ganar a pura velocidad por sector izquierdo y definir rasante al palo del arquero Viljami Sinisalo. Así fue:

Entérese de: Haaland le quita récord a Messi y Cristiano en la Champions League: Repase acá su cifra

Para la segunda parte, el Celtic reaccionó a partir de los ingresos de Haissem Hassan, Callum Osmand y Oxlade-Chamberlain. Lo anterior, le permitió a Camilo Durán dejar la banda y ubicarse en su posición: centrodelantero.

Así fue como a los 63 minutos de partido, el mencionado Hassan desbordó por sector derecho y envió un centro medido que capitalizó de cabeza Durán. Su primer tanto en lo corrido de la Europa League, tercero contando los dos conseguidos en la fase clasificatoria. Así fue:

Con el descuento, Marco Silva decidió mover su banquillo casi que de inmediato. Fueron cuatro sustituciones en apenas 5 minutos, entre ellas se dio la salida de Jhon Durán para darle paso al también goleador Vangelis Pavlidis.

Christian Amézquita

Christian Amézquita

Cubre información de Millonarios y el fútbol colombiano. Creador conjunto del podcast 'Detrás del Balón'...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado