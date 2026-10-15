Golazos de Jhon Durán y Camilo Durán en Benfica vs Celtic por UEFA Europa League: véalos acá

Los futbolistas colombianos continúan dando de qué hablar en los torneos europeos. Este jueves 15 de octubre, Jhon Jader Durán volvió al gol y lo hizo ni más ni menos que en la segunda jornada de la Europa League.

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El delantero antioqueño fue la gran sorpresa en el once titular de Marco Silva para el duelo entre Benfica y Celtic en el Estádio da Luz. Y respondió la confianza de su DT con un golazo espectacular.

Transcurridos 5 minutos de partido, Durán fue a buscar un rebote dentro del área escocesa y al intentar quedarse con la posesión recibió una patada durísima de un defensor, que intentaba rechazar. De inmediato, el juez central sancionó pena máxima frente a lo evidente de la situación.

El mismo Jhon Jader se hizo cargo y al momento de patear, picó de manera brillante la bola para engañar al guardameta. Así fue:

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Se trata de la primera anotación del antioqueño en la fase definitiva de la Europa League, segunda si se cuenta la conseguida en fase de clasificación frente al Hearts de Escocia.

El Benfica siguió de largo y sobre los 23 minutos Gianluca Prestianni envió un pase espectacular para la definición de primera intención de Alexander Bah. La historia se puso 2-0 con una superioridad absoluta del elenco portugués.

Las buenas noticias no cesaron. A los 36′, Jhon Jader Durán selló su doblete al aprovechar un gran pase al vacío de Prestianni, ganar a pura velocidad por sector izquierdo y definir rasante al palo del arquero Viljami Sinisalo. Así fue:

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Para la segunda parte, el Celtic reaccionó a partir de los ingresos de Haissem Hassan, Callum Osmand y Oxlade-Chamberlain. Lo anterior, le permitió a Camilo Durán dejar la banda y ubicarse en su posición: centrodelantero.

Así fue como a los 63 minutos de partido, el mencionado Hassan desbordó por sector derecho y envió un centro medido que capitalizó de cabeza Durán. Su primer tanto en lo corrido de la Europa League, tercero contando los dos conseguidos en la fase clasificatoria. Así fue:

Con el descuento, Marco Silva decidió mover su banquillo casi que de inmediato. Fueron cuatro sustituciones en apenas 5 minutos, entre ellas se dio la salida de Jhon Durán para darle paso al también goleador Vangelis Pavlidis.