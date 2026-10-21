Video: Luis Díaz salió lesionado y prendió las alarmas en el empate del Bayern por Champions

Luis Díaz prendió las alarmas en Bayern Múnich, luego de salir con molestias físicas en el empate del conjunto alemán con Arsenal (2-2) por la fecha 3 de la Champions League. El colombiano sorprendió al no ser titular, pero ingresó para el complemento y apenas jugó poco más de 20 minutos antes de ser reemplazado.

Kompany había advertido la situación con Luis Díaz

Después de conocerse el equipo titular del Bayern Múnich, el técnico, Vincent Kompany, se había referido a la razón por la que el guajiro no salió como inicialista. El entrenador aseguró que Lucho terminó con algunas molestias el partido del fin de semana ante Leipzig, por lo que no quiso arriesgarlo en el once inicial.

“Estamos atravesando un periodo con poco tiempo para recuperarnos. A veces, eso significa que un partido puede influir en el siguiente. Luis Díaz sintió algunas molestias al final del partido contra el Leipzig. Es positivo que ya esté en la convocatoria y que pueda entrar como suplente”, dijo Kompany antes del partido sobre el colombiano.

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Lucho siente una molestia y tiene que salir reemplazado

El ex Junior generó un remate al arco que hizo estirar al arquero Raya al minuto 76′. Once minutos más tarde, se ve que hace una carrera y luego se frena al no poder llegar. En el centro del campo, se tira al césped y se manda la mano al pie izquierdo, por lo que no pude continuar.

Al salir caminando por sus propios medios, se ve que intercambia unas palabras con Kompany. Ahora queda a la espera de conocerse el tipo de lesión y el tiempo de baja que estará fuera de la acción.

Luis Díaz, posible baja en la Selección Colombia

El guajiro prendió las alarmas de cara a los próximos partido de la Selección Colombia para la fecha FIFA de noviembre. La Tricolor tendrá doble duelo amistoso contra Chile, uno en Cali el 13 de noviembre y el otro en territorio chileno el 17 de noviembre.

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Lucho no fue citado a la convocatoria de la Selección Colombia para los últimos tres compromisos ante México, Paraguay y Perú, pues Néstor Lorenzo decidió darle descanso. Ahora, su presencia con el equipo nacional se vuelve a poner en duda y queda a la espera de exámenes médicos para conocer la gravedad de la lesión.