🔴 EN VIVO Sporting vs LASK por Champions League: Siga el minuto a minuto del partido de Luis Suárez

El Sporting de Lisboa recibe al LASK Linz de Austria el 21 de octubre a las 2:00 p.m. por la tercera fecha de la fase de liga de la Champions League. El equipo local llega tras ganar sus dos primeros partidos y se encuentra dentro de los ocho mejores. Por parte del LASK, se encuentran en la parte baja de la tabla luego de caer en los dos partidos que ha disputado.

Le podría interesar: Tabla de máximos goleadores en la historia de Colombia: ¿Cuántos necesita Dayro Moreno para los 400?

Con goles de Luis Suárez, los ‘Leones’ ganaron al Lens y al Galatasaray en sus dos salidas continentales, ante el Galatasaray el colombiano marcó de pena máxima y contra el Lens marcó al minuto 22′ tras recibir un pase desde el costado. El ‘Samario’ tendrá su tercera titularidad y la posibilidad de luchar por la bota de oro del certamen, que lideran Haaland, Guirassy, Demirovic y Tresoldi con cuatro anotaciones.

El Lask cayó en la primera fecha contra el AEK de Atenas por la mínima diferencia, en su segunda salida visitó al Liverpool y aunque marcó tres goles, no le alcanzó para ganar, pues recibió 6. El equipo tiene cero puntos y -4 de diferencia de gol, que lo deja en la casilla número 33.

🔴 SIGA el MINUTO A MINUTO del partido AQUÍ: