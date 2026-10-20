Champions League HOY: partidos, resultados y tabla de posiciones actualizada

La tercera jornada de la Champions League 2025-26 se estará disputando entre el 20 y 21 de octubre con partidos sumamente llamativos.

En el desarrollo del martes destacó la abultada victoria 4-2 del PSG sobre el FC Barcelona en el Parque de los Príncipes, además de las goleadas protagonizadas por Manchester City, AS Roma, Liverpool y Napoli, todos ellos en condición de local.

En cuanto a los colombianos presentes en el certamen europeo, todos tendrán actividad el miércoles. Luis Díaz estará con el Bayern Múnich en el partidazo frente al Arsenal, Luis Javier Suárez liderará al Sporting Lisboa en casa frente al LASK y Nelson Deossa sumará minutos con el Real Betis frente al Feyenoord.

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Resultados de la fecha 3 en Champions League

Sabah 1-2 Borussia Dortund

Fenerbahce 2-2 Slavia Praga

PSG 4-2 FC Barcelona

Manchester City 5-1 AEK

Napoli 4-3 Bodo

Porto 0-1 PSV

AS Roma 4-0 Slovan Bratislava

Liverpool 4-3 Villarreal

Stuttgart 1-1 Atlético de Madrid

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Partidos de la fecha 3 en Champions League

Como vs Manchester United (11:45 AM)

Lille vs Galatasaray (11:45 AM)

Sporting Lisboa vs Lask (2 PM)

Real Betis vs Feyenoord (2 PM)

Inter de Milán vs Shakhtar (2 PM)

Bayern Múnich vs Arsenal (2 PM)

Aston Villa vs Viking (2 PM)

Brujas vs Lens (2 PM)

Real Madrid vs RB Leipzig (2 PM)

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Tabla de posiciones en la Champions League