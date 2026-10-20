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20 oct 2026 Actualizado 21:21

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Champions League

Champions League HOY: partidos, resultados y tabla de posiciones actualizada

La tercera jornada empezó con la abultada victoria del PSG frente al FC Barcelona.

Champions League HOY: partidos, resultados y tabla de posiciones actualizada. (Photo by Pedro Salado/Getty Images)

Champions League HOY: partidos, resultados y tabla de posiciones actualizada. (Photo by Pedro Salado/Getty Images) / Pedro Salado

Champions League HOY: partidos, resultados y tabla de posiciones actualizada. (Photo by Pedro Salado/Getty Images)
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La tercera jornada de la Champions League 2025-26 se estará disputando entre el 20 y 21 de octubre con partidos sumamente llamativos.

En el desarrollo del martes destacó la abultada victoria 4-2 del PSG sobre el FC Barcelona en el Parque de los Príncipes, además de las goleadas protagonizadas por Manchester City, AS Roma, Liverpool y Napoli, todos ellos en condición de local.

En cuanto a los colombianos presentes en el certamen europeo, todos tendrán actividad el miércoles. Luis Díaz estará con el Bayern Múnich en el partidazo frente al Arsenal, Luis Javier Suárez liderará al Sporting Lisboa en casa frente al LASK y Nelson Deossa sumará minutos con el Real Betis frente al Feyenoord.

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Resultados de la fecha 3 en Champions League

  • Sabah 1-2 Borussia Dortund
  • Fenerbahce 2-2 Slavia Praga
  • PSG 4-2 FC Barcelona
  • Manchester City 5-1 AEK
  • Napoli 4-3 Bodo
  • Porto 0-1 PSV
  • AS Roma 4-0 Slovan Bratislava
  • Liverpool 4-3 Villarreal
  • Stuttgart 1-1 Atlético de Madrid

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Partidos de la fecha 3 en Champions League

  • Como vs Manchester United (11:45 AM)
  • Lille vs Galatasaray (11:45 AM)
  • Sporting Lisboa vs Lask (2 PM)
  • Real Betis vs Feyenoord (2 PM)
  • Inter de Milán vs Shakhtar (2 PM)
  • Bayern Múnich vs Arsenal (2 PM)
  • Aston Villa vs Viking (2 PM)
  • Brujas vs Lens (2 PM)
  • Real Madrid vs RB Leipzig (2 PM)

Entérese de: DT de Flamengo elogia a Jorge Carrascal: “El mejor jugando de interior de espaldas a la portería”

Tabla de posiciones en la Champions League

Christian Amézquita

Christian Amézquita

Cubre información de Millonarios y el fútbol colombiano. Creador conjunto del podcast 'Detrás del Balón'...

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