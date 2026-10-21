Cuadrado sobre el arbitraje colombiano: “Uno quiere hablar con respeto, pero ese respeto no se ve”

Juan Guillermo Cuadrado volvió a disputar un partido completo después de un año y ocho meses, tras estar los 90 minutos en el empate entre Millonarios y Once Caldas 1-1 en el estadio El Campín.

Al final del encuentro, Cuadrado asistió a la rueda de prensa junto al técnico Alberto Gamero, donde se refirió a su estado físico, al nivel del equipo y al arbitraje colombiano, entre otras cosas.

Sobre el desarrollo del partido, comentó: “En situaciones intentábamos hacer el juego que planteó el profe, llegando con los extremos y teniendo superioridad numérica en mitad de campo, ellos supieron neutralizar, trabajaron bien tácticamente, pero creo que aún así la idea de juego que está teniendo el equipo, cada día va a venir evolucionado”.

“Debemos seguir creyendo en el trabajo que venimos haciendo, por momentos lo hicimos bien con la pelota y generamos opciones pateando desde fuera del arco, no fuimos contundentes en la fase final, varias veces nos fuimos mano a mano, pero nos faltó un poco, a medida que vamos avanzando, vamos cogiendo el ritmo de juego que quiere el profe”, añadió al respecto.

El extremo también fue autocrítico con la actualidad del equipo: “Con los jugadores que tenemos podemos jugar muchísimo mejor, confío en eso y en el trabajo del profe. Muchas veces la cancha no ayuda tanto, esperemos que pueda mejorar. Me siento muchísimo mejor, trabajando bien las cargas y trabajando con los preparadores físicos y la verdad estoy muy contento y feliz”.

“Quiero aportar mi grano de arena al equipo, no solamente a la hora de jugar sino también a la hora de correr, porque el sino el profe me saca, ya me dijo que aquí tengo que correr”, agregó al respecto.

Entretanto, sobre el arbitraje colombiano habló de los pros y los contras, destacando que si bien ha mejorado con el VAR, algunos árbitros no se refieren a ellos con respeto.

“Ha venido mejorando mucho, el VAR también ayuda, pero no hay que entrar en polémica por lo que pasó hoy, pero si tienen un margen para poder mejorar esas situaciones, así como nosotros que tenemos que mejorar situaciones, desde la parte arbitral también, ellos deben mirar cómo hacerlo más fácil, ser más equitativos, en muchas situaciones nos pitaban más las faltas que a ellos, muchas veces uno quiere hablar con respeto, pero ese respeto no se ve porque te hablan de una manera totalmente diferente, sin entrar en polémica todos debemos mejorar”, concluyó.