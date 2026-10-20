Autoridades municipales en Victoria (Caldas) alertan por presuntas estafas a nombre del IGAC

Victoria

En la última semana, la Alcaldía de Victoria (Caldas) recibió algunas denuncias relacionadas a presuntas estafas de personas que se hacen pasar como funcionarios del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), quienes llaman a los pobladores a solicitar datos personales y dinero en efectivo para realizar la supuesta visita a los predios.

“Llaman a la gente, les dejan papeles diciendo que tienen que acercarse o consignar en una cuenta. También, si hay una nomenclatura mala o mal digitada, señalan que deben imponer una multa, comienzan a medir y concluyen que no es lo registrado y pretenden sancionar a la gente por eso; con varias estrategias buscan estafar a la población”, explica Juan Alberto Vargas, alcalde del municipio.

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El llamado lo hacen, principalmente, a la comunidad rural, les solicitan informarse solo por canales y contactos oficiales de las secretarías de Hacienda y Planeación de la alcaldía a cualquier hora durante los siete días de la semana con el fin de evitar algún fraude. “Recibimos dos denuncias en las áreas urbana y rural, por fortuna, no consignaron dinero”, puntualiza el mandatario local.

Agrega que “Nosotros enviamos la documentación firmada por la Secretaria de Hacienda y un código de barras para que los propietarios y residentes noten la validez, por eso verificamos la situación para contrarrestar actos ilegales”.

Al parecer, esta clase de estafas se estarían presentando en otras poblaciones del oriente del departamento de Caldas, por lo que el alcalde Vargas reitera el llamado a sus colegas y a demás habitantes de la subregión.